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Украинские неонацисты «потроллили» одесситов, почтивших жертв массового убийства земляков

03 мая 2020, 02:10  •  27 • Украина
2 мая — черный день в истории Одессы. Шесть лет назад десятки людей погибли от рук «сторонников единства Украины», атаковавших Дом профсоюзов. Несмотря на усилия киевских властей, в траурных мероприятиях приняли участия тысячи горожан.
Но не только скорбящие посетили Куликово поле. По сложившейся недоброй традиции, сюда пожаловали и члены националистических организаций. Молодые люди пришли глумиться над родными и близкими жертв трагедии.
На этот раз главной «фишкой» неонацистов стал автомобиль, вещавший на немецком языке на манер оккупационных войск гитлеровской Германии. Рядом кучковались активисты «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) и других подобных формирований.  
«Флешмоб» следует признать удачным. Нынешние украинские власти для Одессы действительно сродни оккупационным. Так что молодые люди правильно себя позиционируют. Да и публичные проявления симпатий к гитлеровской Германии все больше входят в моду на Украине. Кого стесняться? Сам экс-премьер Алексей Гончарук ходит на концерты группы «Сокыра Пэруна», прославляющей деятельность выдающихся членов Третьего рейха. Говорит, на таких людях и держится Украина.
В Калуше в канун дня рождения Гитлера наградили представителей организации «СС Галичина». Зрителям особенно запомнился радостно зиговавший пожилой мужчина. 
Пока самые смелые представители гитлерюгенда куражились на Куликовом поле, их соратники заседали в социальных сетях — праздновали на Facebook.
«Ни капли сожаления по коллаборантам, с врагом только так. Шашлыки в этот день несут особый смысл», — написал «активист» Демьян Ганул.
Под «шашлыками» он имел в виду людей, погибших в огне Дома профсоюзов. В схожем ключе «шутят» и многочисленные побратимы Демьяна. В общем, украинские националисты были на своей обычной волне. А вот в позиции властей наметились некоторые сдвиги.
Пять лет каденции Порошенко в Киеве делали вид, что 2 мая в Одессе ничего особенного не произошло. Петр Алексеевич не посчитал нужным выразить соболезнования родным и близким погибших. Оно и понятно. Для радикалов 2 мая — праздник «победы над русским миром». Смущать эту публику бывший президент боялся. К тому же, ближайшие соратники Порошенко приняли непосредственное участие в массовом убийстве людей 2 мая.
А экс-глава фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко даже сделал фотосессию на фоне погибших людей с «веселыми» комментариями.
«Стремление украинских путчистов, захвативших власть в результате антиконституционного переворота в феврале 2014 года, режима П.А. Порошенко, да и нынешних властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года, свидетельствуют лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию», — отмечает по этому поводу МИР РФ.
От Владимира Зеленского ждали совсем другого. Но эти надежды оказались тщетными. Зе-команда продолжила усилия предшественников на международной и внутренней аренах. Вот и расследование событий 2 мая не сдвинулось с мертвой точки. Под давлением новых друзей из «Европейской солидарности» депутаты Зеленского не поддержали даже создание временной следственной комиссии. По-прежнему бездействуют и правоохранители.
«Шестая годовщина трагедии 2 мая. Первая годовщина при Зеленском. Оцепление, шмон на входе, пускают только по двое и следят, чтобы побыстрее проваливали, патрули нациков-провокаторов. Ни пара изо рта от президента по поводу гибели 46 граждан Украины. Ничего не изменилось. Зеленский — это Порошенко»,  — резюмировал журналист Юрий Ткачев.
На фоне неуместного молчания Зеленского жесткое заявление сделал известный адвокат Андрей Портнов. Юрист подчеркнул, что глава государства попросту прогибается перед радикалами и вчерашними политическими оппонентами.
К четырем часам вечера Зеленский все же решился разместить публикацию на своем Telegram-канале. Глава Украины выразил соболезнования родным и близким погибших и высказался за объективное расследование трагедии.
«Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственные трагедии», — также написал глава Украины.
Слова, безусловно, правильные. Только толку никакого. Повторимся, за шесть лет имитации расследования никто так и не понес наказания. Убийцы преспокойно гуляют на свободе, и никакой надежды на их привлечение к ответственности нет. ООН в своем отчете констатировала отсутствие какого-либо прогресса в расследовании массового убийства одесситов.
«Справедливость остается призрачной: некоторые дела застряли на этапе расследования, другие — на этапе судебного рассмотрения», — отметили представители Всемирной организации.
В ООН также дали офису президента Украины рекомендации по расследованию преступления. В частности, материалы дел предложено передать из Одессы в столицу.
Не совсем понятно, с чем связано большее доверие ООН киевским правоохранителям. В массовом убийстве людей 2 мая в Одессе замешаны первые лица государства времен Порошенко.
А с этими людьми у Зе-команды наметились мир, дружба и жвачка.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Сергей Свазовский

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