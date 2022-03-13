Украинские неонацисты обстреляли из минометов гуманитарную колонну для эвакуации из Мариуполя

Контролирующие Мариуполь неонацисты в очередной раз сорвали эвакуацию жителей города, проигнорировав призыв священнослужителей, сказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге 12 мартаЗа день до этого к руководству Российской Федерации обратился митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, который заявил о готовности вывезти часть мирных жителей из Мариуполя на 50-ти автобусах.«Сегодня все наши попытки через официальный Киев заставить боевиков в Мариуполе пропустить колонну автобусов за мирным населением также не увенчались успехом», — сказал Конашенков.Военные Донецкой Народной Республики спланировали операцию по эвакуации, однако провести ее оказалось невозможно из-за интенсивного обстрела неонацистами гуманитарной колонны из минометов.Это произошло вопреки заявлениям митрополита Луки о том, что он договорился с командирами нацбатов о прекращении огня.Киевский режим в 2014 году развязал гражданскую войну против жителей Донбасса, выразивших несогласие с государственным переворотом в Киеве.После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.С момента начала гражданской войны в Донбассе жертвами внутриукраинского конфликта согласно данным ООН стали более 13 тыс. человек.Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.