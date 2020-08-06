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Украинские неонацисты готовятся к нападению на Крым и Донбасс

06 августа 2020, 10:40  •  321 • Политика
Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Специалист назвал главу МВД Арсена Авакова главным политическим покровителем украинских радикалов
Неонацисты планируют захватить власть в Незалежной и провести агрессивную военную политику на территориях Донбасса и Крыма. Такое заявление сделал политолог Алексей Кочетков.
По словам эксперта, лидеры украинских радикальных организаций занимаются в настоящее время подготовкой к военным действиям против РФ. А захват Крыма и уничтожение на полуострове всего враждебного для них является "сверхзадачей".
Кочетков добавил, что для этого радикалы должны совершить государственный переворот. А проблема на Украине как раз заключается в том, что ослабление Киева приводит к усилению позиции неонацистов, которым останется только мобилизовать народ и пустить его "на убой" – такую войну лидеры радикальных ячеек будут вести руками украинцев.
В Киеве понимают реальность нависшей угрозы, однако президент Незалежной Владимир Зеленский не имеет никаких рычагов давления против действующего главы МВД Арсена Авакова, который, по словам Кочеткова, и есть главный покровитель радикалов. Администрация мечтает о его смещении с поста, но тщетно: не поможет "никакая полиция и армия". Чтобы решить эту проблему, нужно менять государственный строй и идеологию. Это, отметил политолог, лишь вопрос времени, отмечает РИА ФАН.
"А нацизм, как правило, неизлечим", – приводит РИА "Новости Крым" заявление эксперта.
Ранее "Утро.ру" писало, что Институт национальной памяти Украины всерьез взялся за мозги подрастающего поколения. Киев намерен ввести курс лекций с антироссийской риторикой.

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