Украинские наёмники на сербском майдане: На союзников России объявлена охота • 145 • В мире После недельного уличного протестного безумия в Белграде наступило коронавирусное похмелье: только за один субботний день скончались девять человек, у 389 обнаружили COVID-19. Впрочем, во время уличных столкновений их участники даже не скрывали: коронавирус – только повод. О цели же можно было судить по лозунгам "Вучича в отставку!" и тому, что вся эта вакханалия разом прекратилась перед встречей по Косову в Брюсселе. Автор:

Алексей Топоров О том, что продолжавшиеся неделю погромы в Белграде, а также в ряде других сербских городов – Нише, Нови-Саде, Крагуеваце, Кралеве, Чачаке, Суботице – это не просто возмущение возвращением карантинных мер в Белград, стало понятно сразу. В конце концов, где Белград, а где тот же Ниш (для тех, кто не в курсе: далеко друг от друга). Равно как почти сразу сербские власти заявили о том, что в беспорядках чётко виден иностранный след. В ответ, правда, получили насмешки рукопожатной общественности. Так, один из лидеров внесистемного протеста экс-мэр Белграда олигарх и медиамагнат Драган Джилас заявил: Александр Вучич, народ пришёл. Ты лжёшь, угрожаешь, преследуешь, называешь нас идиотами, но это ненадолго. Никакая диктатура не длится вечно. Обвиняй меня миллион раз. Пустослов! Это не мои хулиганы. Это ответ граждан, которые от сердца и души говорят, что с них хватит! По известному сценарию И граждане "от души и сердца" довольно слаженно и чётко атаковали здание сербского парламента – Народной скупщины, закидывая полицейских фаерами, стреляя по ним из рогаток, поджигая полицейские машины. Перекрывали международные трассы. Объявляли о сидячем мирном процессе, выходя в белых футболках. Затем вновь шли громить, переоблачаясь во всё чёрное. Но самое любопытное, что вся эта каша заварилась за два дня до отъезда президента Вучича в Париж, где ему предстояло принять участие в видеоконференции с представителями косовских сепаратистов перед физическими переговорами с ними в Брюсселе. Сложными переговорами, потому что косовские албанцы по-прежнему ставили одним из условий переговоров безоговорочное признание Белградом независимости многострадальной сербской провинции. И потому, что сам Евросоюз хотел, чтобы лидеры сербов ударили по рукам и чаемый Западом новый миропорядок окончательно воцарился на Западных Балканах. То есть хотели все, кроме, понятное дело, сербов, не желавших мириться с наглым отторжением территории, бывшей когда-то колыбелью её духовности (первая резиденция сербских патриархов в городе Пече) и местом легендарного ратного подвига её святых героев (противостоявших османам князя Лазаря и Милоша Обилича). То есть предстоял настоящий дипломатический бой, и тут такой удар в спину… Протест был хорошо организован, было и влияние иностранных факторов, и действия иностранных спецслужб, – прокомментировал события сербский президент. – Делегация Сербии под большим давлением отправляется на переговоры по Косову, на которых мы не будем теперь настолько сильными, как могли бы быть…. Прошу наших сторонников и в Белграде, и в Нови-Саде, и во всех других городах не вступать в противостояние с хулиганами. Это сделает государство. Сохраним мир в нашей стране, капитуляция никогда не была вариантом для нас, я лечу в Париж, чтобы бороться за нашу Сербию. Нас ждёт победа. Знакомые все лица И Вучич говорил об иностранном вмешательстве не ради красного словца. Сербский аналог ФСБ – агентство нацбезопасности БИА задержало в ходе беспорядков двух граждан Израиля, да не простых – один оказался уроженцем Украины, другой – русскоязычным уроженцем Киргизии. Оба увлечённо швыряли камни в полицию и строили импровизированные баррикады из мусорных контейнеров. Затем при схожих условиях был задержан гражданин Великобритании Джеймс Дэвид Макмиллан. Ну и, наконец, настоящей сенсацией стал арест участвовавших в беспорядках сербских граждан – наёмников американской ЧВК, которые, как выяснилось, ранее воевали в Донбассе на украинской стороне. Александр Вучич: "Нет ни одного доказательства, что русские стоят за беспорядками". Фото: Russian Government / Globallookpress Правда, говорил об иностранной подоплёке уличных инцидентов в Сербии не только Вучич. Были и такие, кто говорил о "русском следе в протестах Сербии". Причём опять как по команде: хорватское издание Jutarnji list опубликовало целую статью по этому поводу, затем соответствующее "экспертное заключение" сделал сербский грантоедский Центр евроатлантических исследований (CEAS), а после прочие эксперты понесли информацию по эфирам. Правда, абсолютно не подтверждённую фактами (разве можно считать фактом интервью случайной участницы протеста, оказавшейся русской и, соответственно, нелицеприятно высказавшейся в адрес сербских властей?). Однако ситуацию разогнали настолько, что российскому МИД пришлось всё это комментировать: Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных "конспирологических" стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы". Речь, на самом деле, идёт о низкопробной "заказухе", преследующей одну цель, – бросить тень на российско-сербское партнерство, – было сказано в заявлении ведомства. Точки над i расставил сам Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу Pink: "Нет ни одного доказательства, что русские стоят за беспорядками". Сказал как отрезал. И с головой погрузился в дипломатические баталии. Рецепт европейского пряника для Сербии: тишина на улицах. Фото: Boris Babic / Globallookpress 9 июля европейские кураторы диалога между Белградом и Приштиной планировали, что стороны в ходе видеоконференции в Париже обсудят предварительные условия встречи, а 12-го уже подпишут окончательное соглашение между двумя равноправными государствами. Макрон и Меркель обрабатывали сербского президента "пряниками", суля всевозможные прелести грядущей евроинтеграции, подчёркнуто не давили. А зачем, если улицы Белграда наглядно показали, каким может быть негативный сценарий? В конце концов, эти же улицы помнят "Бульдозерную революцию" и свержение Слободана Милошевича. Это всё? Косовский "премьер" Авдулла Хоти под сурдинку выкатил железные условия, на основе которых, и только так, должен был быть построен переговорный процесс: сохранение территориальной целостности Косова, признание Конституции Косова, взаимное признание Сербии и Косова как полноправных государств, членство Косова в ООН, признание Косова теми странами ЕС, что до сих пор не сделали это…. Это всё? – поинтересовался Вучич. – Если да, то дальнейший диалог не имеет смысла. Что тут началось! Под угрозой срыва оказалась целая спецоперация Брюсселя по перехватыванию инициативы косовского урегулирования у Вашингтона. Сейчас уже никто из экспертов не сомневается, для чего аккурат перед запланированной на 27 июня встречей президента Сербии Вучича и "президента Республики Косово" экс-полевого командира "Армии освобождения Косова" Хашима Тачи в Вашингтоне прокуратура Специального суда по Косову в Гааге выдвинула обвинения против последнего за убийства, пытки и похищения как минимум ста человек. Узнав об этом, бывший боевик психанул и в США не полетел, хотя администрация Трампа, не испытывая иллюзий насчёт признания Сербией Косова, планировала инициировать подписание сторонами соглашения об экономической интеграции территорий – мол, почувствуют выгоду и рано или поздно сольются в общем экстазе. А сам Трамп запишет достигнутое соглашение в свой предвыборный кейс. Но успех у американцев увели буквально из-под носа. «Потребуется переосмысление»: почему в США заявили об отставании от России и Китая в области гиперзвука "Уши Брюсселя" торчали за срывом встречи в Вашингтоне более чем явно: сразу же после произошедшего инцидента (вслед за Тачи в США отказался лететь "премьер" Хоти) представители ЕС заявили, что без них диалог невозможен (благо полномочия курировать этот процесс они получили от ООН). А одиозный докладчик Европарламента по Косову Виола фон Крамон, что ранее обвиняла Сербию во всех грехах, внезапно экстренно прилетела в Белград и очень любезно поговорила с сербским руководством о предстоящих встречах в Париже и Брюсселе. Так европейцы вслед за американцами спустя двадцать с лишним лет поняли, что на Белград можно не только давить. Против экс-полевого командира "Армии освобождения Косова" Хашима Тачи выдвинуты обвинения за убийства, пытки и похищения как минимум ста человек. Фото: Gwendoline Le Goff via www.imago / Globallookpress Что не означает, что они начали как-то иначе относиться к ненадёжным, всё время посматривающим на Восток сербам и иначе воспринимать "своих сукиных сынов" на Балканах – албанцев. Просто в геополитическом плане даже у раздираемого внутренними противоречиями Запада теперь иные спарринг- партнёры – это Россия, Иран, Китай, а раз так, то совсем не выгодно иметь нелояльную страну в своём тылу. Да ещё и собственноручно выталкивать её в стан геополитических противников. Потому после обильных кнутов в прошлом теперь решили попробовать плюшками, хотя бы их имитацией. Язык не забыли? Именно имитацией. Когда в конце прошлой недели Тачи вернулся в Приштину после четырёхдневных допросов в Гааге, собственным ходом (напомним, что подозреваемых сербов располагавшийся в той же Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии арестовывал автоматически, и, например, Слободан Милошевич умер в застенках не дождавшись оправдательного приговора, а лидер Радикальной партии Воислав Шешель дождался оного, отсидев одиннадцать лет, потом, правда, чтобы не потерять лицо, оправдательный приговор ему отменили, заменив десятью годами заключения, засчитав в срок отсиженное), и дал прогноз, что по итогу процесса он будет "чист, как слеза", а также удивил общественность тем, что гаагские прокуроры не спрашивали его о торговле человеческими органами – скандальной фактурой против албанских боевиков, поднятой в 2011 году в докладе швейцарского юриста и правозащитника члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти. Так что "беспристрастность" Специального суда по Косову более чем очевидна уже сейчас. С Тачи и албанцами все понятно. А что с сербами и Вучичем? Ну, для начала в Сербии, как по мановению волшебной палочки, исчезли протесты. Ещё вчера лихо рубившиеся с полицией борцы за правду как-то резко потеряли интерес к этому делу. В Париже тем временем прошли многочисленные консультации, где с президентом Сербии говорили подчёркнуто любезно. А саму физическую встречу Вучича и Хоти перенесли на 16 июля. И всё это время в сербских городах было тихо и уютно. Тон переговорам в Брюсселе задал сербский лидер. Высоченный, он пришел на них как победитель и с ходу поинтересовался у своего косовского визави, говорит ли тот на сербском. То есть не забыл ли за годы "свидомости" государственный язык своей страны. "Понимаю", – смутившись ответил Хоти и поплёлся вслед за президентом. Президент Сербии напомнил о проблеме беженцев, которых в Косове насчитывается 220 тысяч человек. Фото: Fabrizio Di Nucci / Globallookpress «Инструмент внешней политики»: палата представителей США одобрила оборонный бюджет с санкциями против России В ходе переговоров косовский "премьер" заговорил о репарациях, которые должен заплатить Приштине Белград за "югославскую агрессию", на что Вучич ответил, что "обсуждать это нет смысла". Хоти завёл речь о без вести пропавших в Косове в конце 1990-х – начале нулевых, на что сербский президент напомнил ему, что из 1644 человек, исчезнувших в то лихолетье, 570 – сербы, и он тоже очень хотел бы сообщить их родственникам, где могилы пропавших, но сербских поисковиков не пускают на территорию края. В свою очередь президент Сербии напомнил о проблеме беженцев, которых в Косове насчитывается 220 тысяч человек, из которых 177 тысяч – также сербы. И только 1,9 % беженцев сумели вернуться в свои дома. А также про 2013 год, когда представители Косова подписали так называемое Брюссельское соглашение, согласно которому в крае должно было появиться полуавтономное Содружество сербских муниципалитетов, но стараниями Приштины его нет до сих пор. Россия поможет По итогам встречи Авдулла Хоти, словно заклинивший органчик, заявил, что ждёт окончательного соглашения в течение ближайшего времени. А окончательное соглашение по-приштински – это признание Белградом независимости своей южной территории. Такого не будет. Он раз двадцать сказал "две страны", но я всякий раз отвечал "одна страна и одна её автономная провинция". Вы сами видите, что кто-то пришёл не разговаривать, а пытаться использовать возможность для более сильного шантажа. Но на это я лишь улыбался и шёл дальше, защищая интересы своего государства, – прокомментировал переговоры Вучич. Кстати, по возвращении в Белград он первым делом встретился с послом России: ещё до отъезда на парад Победы в Москву президент Сербии пообещал каждый шаг по Косову согласовывать с Россией. И теперь не одинок в своей борьбе. Авдулла Хоти вернулся в Приштину явно неудовлетворённым, но вот представители Брюсселя – глава МИД ЕС Жозеп Боррель и переговорщик по Косову Мирослав Лайчак выглядели бодро и оптимистично, выразив удовлетворение тем, что диалог начат. И сообщив, что продолжится он в сентябре. То ли сделали мину для американских партнёров, мол, справляемся и без вас. То ли что-то задумали. И последнее – наверняка. А значит, никто не даст гарантий, что майданное безумие вновь не захлестнёт улицы сербских городов. В любом случае партия будет непростой, поскольку на кон поставлено многое. Пока же Белграду остаётся убирать мусор с развороченных борцами непонятно за что улиц, лечить очередной поток заболевших и готовиться к новым раундам тяжелой борьбы за, как поётся в народной песне, "землю Лазаря и Милоша". Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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