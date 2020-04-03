Украинские нацисты желают Усику заболеть COVID-19

Член экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько пожелал известному украинскому боксёру Александру Усику заразиться смертельно опасным коронавирусом.Об этом он написал в своём Telegram-канале.«Российский тренер Антон Кадушин заболел COVID-19. Незадолго до диагностирования у него этой болезни, он контактировал с Усиком. Знаю, с моральной точки зрения неправильно кому-то желать болезни, но это было бы уроком Усику, который вместо того чтобы призывать людей соблюдать карантин – призывает ходить в храм и причащаться», – написал праворадикал.