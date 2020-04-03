|
Украинские нацисты желают Усику заболеть COVID-19
03 апреля 2020, 08:35 • 151 • Украина
Член экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО Назар Приходько пожелал известному украинскому боксёру Александру Усику заразиться смертельно опасным коронавирусом.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Российский тренер Антон Кадушин заболел COVID-19. Незадолго до диагностирования у него этой болезни, он контактировал с Усиком. Знаю, с моральной точки зрения неправильно кому-то желать болезни, но это было бы уроком Усику, который вместо того чтобы призывать людей соблюдать карантин – призывает ходить в храм и причащаться», – написал праворадикал.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 марта 2020, 00:35
|
31 марта 2020, 06:35
|
30 марта 2020, 01:35
|
31 марта 2020, 17:35
|
29 марта 2020, 14:35
|
28 марта 2020, 22:35
|
28 марта 2020, 14:00