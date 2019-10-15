Украинские нацисты устроили марш у посольства Италии, требуя отпустить убийцу фотографа

Акция радикалов началась в 11 часов у Министерства иностранных дел Украины, где они передали дипломатам свои требования.

Напомним, хотя прокуратура Италии просила назначить убийце 17 лет лишения свободы, суд присяжных вынес более жёсткое решение, приговорив его к 24 годам заключения. Присяжные объяснили это отягчающими обстоятельствами, в том числе тем, что Маркив не раскаялся в своём преступлении.

Однако, считают украинские экстремисты, итальянский суд пользовался "русскими нарративами" при вынесении решения. На акцию у посольства Италии пришла жена Маркива и освобождённый Россией украинский режиссёр Олег Сенцов.

"Я считаю, что он не виноват. Я понимаю семью погибшего журналиста, они хотят чьей-то крови, хотят мести за смерть своего близкого, но это точно не Виталий", - заявил Сенцов.

Напомним, Виталий Маркив служил заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины. 30 июня 2017 года он был задержан в Италии по подозрению в убийстве фоторепортёра Андреа Роккелли, которое было совершено у Славянска в мае 2014 года. Суд итальянского Павия признал Маркива виновным, приговорив его к 24 годам лишения свободы.