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Украинские нацисты устроили марш у посольства Италии, требуя отпустить убийцу фотографа

15 октября 2019, 07:54  •  42 • В мире
Украинские экстремисты устроили марш у посольства Италии на Украине, потребовав освобождения командира карателей в Донбассе Виталия Маркива, приговорённого итальянским судом к 24 годам лишения свободы за убийство итальянского фотокорреспондента.
Акция радикалов началась в 11 часов у Министерства иностранных дел Украины, где они передали дипломатам свои требования.
Напомним, хотя прокуратура Италии просила назначить убийце 17 лет лишения свободы, суд присяжных вынес более жёсткое решение, приговорив его к 24 годам заключения. Присяжные объяснили это отягчающими обстоятельствами, в том числе тем, что Маркив не раскаялся в своём преступлении.
Однако, считают украинские экстремисты, итальянский суд пользовался "русскими нарративами" при вынесении решения. На акцию у посольства Италии пришла жена Маркива и освобождённый Россией украинский режиссёр Олег Сенцов.
"Я считаю, что он не виноват. Я понимаю семью погибшего журналиста, они хотят чьей-то крови, хотят мести за смерть своего близкого, но это точно не Виталий", - заявил Сенцов.
Напомним, Виталий Маркив служил заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии Украины. 30 июня 2017 года он был задержан в Италии по подозрению в убийстве фоторепортёра Андреа Роккелли, которое было совершено у Славянска в мае 2014 года. Суд итальянского Павия признал Маркива виновным, приговорив его к 24 годам лишения свободы.

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