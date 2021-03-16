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Украинские нацисты попытались напугать Донбасс бандеровской тряпкой
16 марта 2021, 05:55 • 123 • Украина
Украинские радикалы в Донбассе в честь нацистского праздника «Дня добровольца» запустили в сторону ДНР поднятый на воздушных шариках 12-метровый красно-чёрный флаг.
Об этом сообщили в радикальном Telegram-канале «Последний блокпост».
«Вчера близ Марьинки волонтеры вместе с военными и переселенцами запустили на Донецк 12-метровый красно-черный украинский флаг», – говорится в сообщении.
Акцию организовали участники радикального движения «Третья сила», в котором состоят бывшие украинские боевики и политзаключенные.
В украинских СМИ сообщили, что, по данным прикрепленного флагу GPS-трекера, он якобы пролетел около 80 километров и приземлился в Макеевке.
Напомним, на Украине красно-черный флаг стал символом радикалов-националистов из «Правого сектора» (запрещено в РФ). Именно под ним в Великую Отечественную войну бандеровцы совершали свои преступления – зверски убивали евреев, поляков, советских военнопленных и украинских мирных жителей.
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