Украинские нацисты попытались напугать Донбасс бандеровской тряпкой

Украинские радикалы в Донбассе в честь нацистского праздника «Дня добровольца» запустили в сторону ДНР поднятый на воздушных шариках 12-метровый красно-чёрный флаг.Об этом сообщили в радикальном Telegram-канале «Последний блокпост».«Вчера близ Марьинки волонтеры вместе с военными и переселенцами запустили на Донецк 12-метровый красно-черный украинский флаг», – говорится в сообщении.Акцию организовали участники радикального движения «Третья сила», в котором состоят бывшие украинские боевики и политзаключенные.В украинских СМИ сообщили, что, по данным прикрепленного флагу GPS-трекера, он якобы пролетел около 80 километров и приземлился в Макеевке.Напомним, на Украине красно-черный флаг стал символом радикалов-националистов из «Правого сектора» (запрещено в РФ). Именно под ним в Великую Отечественную войну бандеровцы совершали свои преступления – зверски убивали евреев, поляков, советских военнопленных и украинских мирных жителей.