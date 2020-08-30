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Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР

30 августа 2020, 15:55  •  310 • Украина

На Украине могут появиться Харьковская и Одесская народные республики, которые пойдут по пути Донбасса. Так считают неонацисты из украинской политической партии «Национальный корпус».

Сидеть, сложа руки, в связи с такой перспективой неонаци не собираются и объявили мобилизацию, о которой было объявлено в связи с вооружённым нападением на автобус с «Патриотами — За жизнь» в Харьковской области.

Напомним, 27 августа на трассе Киев — Харьков под Люботином члены «Национального корпуса» и нацбата «Азов» расстреляли автобус, в котором ехали 22 человека из организации «Патриоты — За жизнь». Тогда огнестрельные ранения получили два человека, оба в тяжелом состоянии.

«Национальный корпус» отказался брать на себя ответственность за этот вопиющий инцидент, более того — объявил мобилизацию и призвал своих сторонников прийти под здание Киевского суда в Харькове, чтобы поддержать задержанных.

Мы знаем, как обычно выглядит такая «поддержка» в украинских постмайданных реалиях — файеры, скандирования нацистских лозунгов, попытки прорвать оцепление полиции.

Одним словом, в «Нацкорпусе» заявили, что напавшие на автобус — патриоты, которые «защищают суверенитет Украины». По мнению нацистов, деятельность оппозиции может привести к созданию Одесской, Харьковской и других народных республик по примеру Донбасса.

«Если их не остановить сегодня, то завтра их деятельность, подкрепленная бешеной поддержкой медиа, обернется попытками создать новые Одесскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепровскую народные республики. Подтягивайтесь, патриоты нуждаются в нашей поддержке», — подчеркнули в «Национальном корпусе».

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