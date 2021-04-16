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Украинские нацисты грозят России саблями и «Рапирами»

16 апреля 2021, 08:05  •  215 • Украина

Украинские нацисты грозят России саблями и «Рапирами» (ВИДЕО) | Русская весна
Председатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов и журналист Дмитрий Крымов в эфире луганского телевидения анализируют военные планы Украины и НАТО, направленные против России:

1. Теракты в России: почему секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поставил в один ряд радикальные террористические организации и «Свидетелей Иеговы»*?
2. План размещения баз НАТО на территории Украины: как американцы хотят блокировать Россию.
3. В каких областях Украины больше всего поддерживают вхождение в состав России?
4. Сабли и «Рапиры» — помогут ли они украинцам победить российские военно-космические силы?
4. Как именно будет разделена Украина в ближайшей перспективе?
5. Люди с саблями и заключительный акт проекта «Украина».


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