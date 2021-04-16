Украинские нацисты грозят России саблями и «Рапирами» (ВИДЕО) | Русская веснаПредседатель Патриотической ассоциации Донбасса Алексей Селиванов и журналист Дмитрий Крымов в эфире луганского телевидения анализируют военные планы Украины и НАТО, направленные против России:1. Теракты в России: почему секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поставил в один ряд радикальные террористические организации и «Свидетелей Иеговы»*?2. План размещения баз НАТО на территории Украины: как американцы хотят блокировать Россию.3. В каких областях Украины больше всего поддерживают вхождение в состав России?4. Сабли и «Рапиры» — помогут ли они украинцам победить российские военно-космические силы?4. Как именно будет разделена Украина в ближайшей перспективе?5. Люди с саблями и заключительный акт проекта «Украина».