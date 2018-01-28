Украинские националисты жаждут расправы над главой МИД Украины

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Радикалы требуют уволить Павла Климкина из-за принятия антибандеровского закона в Польше.

Националистическая партия "Свобода" выступила с требованием к президенту Украины Петру Порошенко уволить Павла Климкина с поста министра иностранных дел. Главу МИД обвиняют в том, что он допустил принятия в Польше антибандеровского закона.

В пятницу 26 января польский парламент принял закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание Волынской резни, а также пропаганду бандеровской идеологии. Это вызвало гнев и истерику украинских националистов и радикалов.

Они считают, что глава МИД Украины Климкин несёт прямую ответственность за то, что допустил принятие подобного закона. В этой связи националисты требуют немедленно уволить его с занимаемой должности.

"Уволить министра иностранных дел Павла Климкина за очередной провал отечественной дипломатии", - гласит требование радикалов.

Также от Порошенко требуют публично осудить принятый польским парламентом закон, а также присвоить Степану Бандере звание Героя Украины.

Напомним, что Бандера является главным идеологом украинского национализма. Вдохновлённые его идеями отряды ОУН-УПА* в 1939 году устроили на территории Волыни геноцид польского населения.

* Запрещённая в России экстремистская организация