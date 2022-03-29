Не долетевший до Мариуполя украинский вертолёт, сбитый над Чёрным морем, отправили вовсе не за тем, чтобы спасти попавшее в окружение военное руководство и верхушку националистов. Борт должен был вывезти похищенные из музея Куинджи шедевры – бесценные полотна Шишкина, Айвазовского, Верещагина и, собственно, Куинджи. Перед тем, как взорвать музей, украинские каратели вынесли из него несколько сотен полотен, не тронув при этом картины современных украинских художников, а также скульптуры.

Сюжет: Украинский кризис

Украинская сторона настаивает, что здание музея было разрушено утром 21 марта якобы от попадания в него российской авиабомбы. На самом же деле, здание взорвали украинские бойцы, предварительно заложив взрывчатку в нескольких местах. Перед этим двое суток музей грабили, вырезая картины из рам и растаскивая из экспозиции всё, что можно было унести в руках. Взорвать музей могли ещё в ночь на 20 марта, полагая, что обчистили всю экспозицию, но кто-то грабителям разъяснил, что в музее имеются ещё и запасники. Минирование здания отложили, вернулись, и вскрыли запасники. Есть информация, что помогали украинским националистам опустошать музейные фонды сами сотрудники и руководители музея. Эту информацию впоследствии следовало бы проверить. Примечательно, что в Великую Отечественную музей Куинджи ограбили немецкие оккупанты, но уничтожить здание у них, по всей видимости, рука не поднялась.

Впрочем, нам известна и «альтернативная» версия разграбления мариупольского музея. Накануне спецоперации в Мариуполе побывали украинские олигархи Вадим Новинский и Ринат Ахметов, у которых в городе-порте оставалось немало активов. Есть основания утверждать, что Ахметов с Новинским оставили руководству военной группировки наличные деньги, а с собой прихватили музейные картины Куинджи и Айвазовского. Неспроста музейные работники по мотивам «попадания авиабомбы» в здание музея тут же заявили, что оригиналов картин Куинджи и Айвазовского в музее не было! Что-то знали наверняка? Олигархи могли прихватить с собой и небольшую коллекцию старинного фарфора, и редкую графику, в частности, коллекцию экслибрисов. Так или иначе, вся эта история требует детального разбирательства.