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Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправой
23 ноября 2019, 10:39 • 309 • Политика
Украинские националисты из "Движения сопротивления капитуляции" выступили с угрозами в адрес лидеров Германии и Франции. "Персонально Макрон и персонально Меркель, они будут нести ответственность", - говорится в заявлении.
Украинские националисты пригрозили расправой президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Германии Ангеле Меркель. Соответствующее заявление прозвучало от имени "Движения сопротивления капитуляции".
Речь идёт о новой организации украинских националистов, которые выступают против выполнения Минских соглашений и "формулы Штайнмайера" по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Члены организации уже не раз угрожали взять штурмом здание администрации президента Украины в Киеве. Теперь же они перешли к угрозам в адрес мировых лидеров.
В сообщении говорится, что если Макрон и Меркель продолжат давить на Украину и принуждать её идти на уступки России, то они понесут за это ответственность, как "соучастники военных преступлений.
Напомним, что после избрания президентом Украины Владимир Зеленский планировал съехать из здания на Банковой улице и перенести администрацию президента в другое место. Тем не менее пока он этого так и не сделал.
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