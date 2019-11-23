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Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправой

23 ноября 2019, 10:39  •  309 • Политика
Украинские националисты из "Движения сопротивления капитуляции" выступили с угрозами в адрес лидеров Германии и Франции. "Персонально Макрон и персонально Меркель, они будут нести ответственность", - говорится в заявлении.
Украинские националисты пригрозили расправой президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Германии Ангеле Меркель. Соответствующее заявление прозвучало от имени "Движения сопротивления капитуляции".
Речь идёт о новой организации украинских националистов, которые выступают против выполнения Минских соглашений и "формулы Штайнмайера" по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Члены организации уже не раз угрожали взять штурмом здание администрации президента Украины в Киеве. Теперь же они перешли к угрозам в адрес мировых лидеров.
В сообщении говорится, что если Макрон и Меркель продолжат давить на Украину и принуждать её идти на уступки России, то они понесут за это ответственность, как "соучастники военных преступлений.
"Персонально Макрон и персонально Меркель, они будут нести ответственность перед украинским народом, перед своими народами", - говорится в заявлении "Движения сопротивления капитуляции".
Напомним, что после избрания президентом Украины Владимир Зеленский планировал съехать из здания на Банковой улице и перенести администрацию президента в другое место. Тем не менее пока он этого так и не сделал.

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