Украинские националисты вышли на новый уровень: Макрону и Меркель пригрозили расправой

Украинские националисты пригрозили расправой президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Германии Ангеле Меркель. Соответствующее заявление прозвучало от имени "Движения сопротивления капитуляции".

Речь идёт о новой организации украинских националистов, которые выступают против выполнения Минских соглашений и "формулы Штайнмайера" по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Члены организации уже не раз угрожали взять штурмом здание администрации президента Украины в Киеве. Теперь же они перешли к угрозам в адрес мировых лидеров.

В сообщении говорится, что если Макрон и Меркель продолжат давить на Украину и принуждать её идти на уступки России, то они понесут за это ответственность, как "соучастники военных преступлений.

"Персонально Макрон и персонально Меркель, они будут нести ответственность перед украинским народом, перед своими народами", - говорится в заявлении "Движения сопротивления капитуляции".

Напомним, что после избрания президентом Украины Владимир Зеленский планировал съехать из здания на Банковой улице и перенести администрацию президента в другое место. Тем не менее пока он этого так и не сделал.