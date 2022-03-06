Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от у...
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
Главная / Украина

Украинские националисты собираются убить иностранных граждан

06 марта 2022, 05:05  •  45 • Украина
Националисты удерживают иностранных граждан, чтобы устроить кровавую провокацию и обвинить в ней Россию. Об этом СМИ сообщил источник в российских силовых структурах.


Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти удерживают более 6 тыс. иностранных заложников. Теперь стало известно о намерении нацбатов убить девятерых иракцев и возложить вину за это на ВС РФ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что российская сторона всегда готова помочь в эвакуации иностранных граждан. Наши военные создают гуманитарные коридоры, согласовывают это с украинскими властями, но те потом устраивают обстрелы и не выпускают никого – ни мирных местных жителей, ни живущих там иностранцев.

Сегодня в Мариуполе, например, обстрелы вели нацбаты «Азов» и «Айдар». Сейчас они обвиняют в этом россиян, хотя убежавшие под обстрелами семьи рассказывают – стреляет украинская сторона.

Теперь фашисты придумали новую провокацию – убить иракских студентов и заявить, что это произошло из-за «российской военной агрессии».

«Националисты намереваются убить этих граждан Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман якобы в результате «российской военной агрессии», - рассказал источник.

Это очень похоже на бандеровцев, для которых человеческая жизнь – ничто. Они стреляют по жилым кварталам украинских городов, не дают людям эвакуироваться, используя их как живые щиты.


ВС РФ ударяют только по военным объектам и всегда готовы помочь мирным гражданам. Потому что не против украинцев ведется эта операция, а против фашистов у власти, нацбатов и бандеровцев в рядах ВСУ.


Против всех тех, кто все эти годы уничтожал Донбасс, а теперь уничтожает все и вся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


45
Похожие новости
05 марта 2022, 19:45
Схваченный боевик нацбата «Айдар» сдал преступные планы нацистов
05 марта 2022, 12:10
«Проект Украина» схлопнулся, а Зеленскому стоит опасаться не России
05 марта 2022, 08:05
Украинский лётчик-ас оказался компьютерным симулятором
05 марта 2022, 19:45
Главное о ситуации на Украине: срыв эвакуации по гумкоридорам, сильнейшая русофобия в Европе и отрицание изоляции России
05 марта 2022, 12:10
Главное о ситуации на Украине: гуманитарный коридор, блокировка Facebook, наказание за фейки об армии
04 марта 2022, 18:40
Главное о ситуации на Украине: возможный отъезд Зеленского в Польшу, закон о фейках, позиция НАТО
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 марта 2022, 01:00
Полковник США оценил шансы Украины: В течение 10 дней всё будет закончено
06 марта 2022, 01:00
"У наших бойцов запредельный боевой дух!": Кадыров показал захваченное на У...
06 марта 2022, 02:45
Почему в США испугались отказа 35 стран в ООН: "Это не просто неприятность, а ко...
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 01:00
Минобороны Украины подтвердило: В Киеве убили одного из переговорщиков с Россией
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
01 марта 2022, 09:10
США готовятся послать на Украину особый "десант": Русских предупредили об угрозе
05 марта 2022, 02:15
"Сильнейшая Волноваха": Зеленскому передали привет из 1943 года
27 февраля 2022, 17:05
Украинская делегация едет в Белоруссию: Названо имя киевского переговорщика
02 марта 2022, 11:15
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
28 февраля 2022, 02:40
Впервые за десятилетия: В ООН приняли историческое решение по Украине
28 февраля 2022, 13:45
Секретный доклад Генштаба Зеленскому: ВСУ готовят три котла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.