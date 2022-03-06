Украинские националисты собираются убить иностранных граждан

Националисты удерживают иностранных граждан, чтобы устроить кровавую провокацию и обвинить в ней Россию. Об этом СМИ сообщил источник в российских силовых структурах.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские власти удерживают более 6 тыс. иностранных заложников. Теперь стало известно о намерении нацбатов убить девятерых иракцев и возложить вину за это на ВС РФ.Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что российская сторона всегда готова помочь в эвакуации иностранных граждан. Наши военные создают гуманитарные коридоры, согласовывают это с украинскими властями, но те потом устраивают обстрелы и не выпускают никого – ни мирных местных жителей, ни живущих там иностранцев.Сегодня в Мариуполе, например, обстрелы вели нацбаты «Азов» и «Айдар». Сейчас они обвиняют в этом россиян, хотя убежавшие под обстрелами семьи рассказывают – стреляет украинская сторона.Теперь фашисты придумали новую провокацию – убить иракских студентов и заявить, что это произошло из-за «российской военной агрессии».«Националисты намереваются убить этих граждан Ирака и организовать распространение дезинформации о гибели иностранных граждан из числа мусульман якобы в результате «российской военной агрессии», - рассказал источник.Это очень похоже на бандеровцев, для которых человеческая жизнь – ничто. Они стреляют по жилым кварталам украинских городов, не дают людям эвакуироваться, используя их как живые щиты.ВС РФ ударяют только по военным объектам и всегда готовы помочь мирным гражданам. Потому что не против украинцев ведется эта операция, а против фашистов у власти, нацбатов и бандеровцев в рядах ВСУ.Против всех тех, кто все эти годы уничтожал Донбасс, а теперь уничтожает все и вся.