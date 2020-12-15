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Украинские националисты призвали Киев бойкотировать вакцину «Спутник-V»

15 декабря 2020, 17:35  •  17 • Украина
Представители ряда украинских националистических группировок выступили с совместным обращением к властям Украины, в котором предупредили команду президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля о недопустимости использования на украинской территории российской вакцины «Спутник-V». Как отметили авторы документа, официальный Киев должен в очередной раз поставить вне закона «любые фармацевтические разработки страны-агрессора», а лиц, пропагандирующих подобное лекарство от коронавируса COVID-19 – привлекать к административной и даже уголовной ответственности. Чем может обернуться указанная инициатива для сотен тысяч украинцев, выяснял корреспондент ФАН.
Несколько дней назад ведущий прямого эфира утреннего шоу на одном из центральных украинских телеканалов клятвенно пообещал «впрыснуть себе внутривенно бензин» в том случае, если на Украине появится «любая российская вакцина от коронавируса». Именно таким образом упомянутый ведущий отреагировал на информацию о возможности закупки Киевом партии вакцины «Спутник-V», уже приобретаемой потребителями на территории от Каракаса до Нью-Дели.
«Мы должны принять предложение наших западных друзей и получить американские и европейские аналоги спасения от коронавируса (речь идет о COVID-19. — Прим. ФАН). — Русским [инновациям] на нашем рынке здравоохранения места нет», — выразили свое мнение так называемые «приглашенные эксперты» шоу.
Это мнение полностью разделили активисты организаций «С-14», «Национальный корпус» и «Тризуб Степана Бандеры»1 (все организации запрещены в РФ). В письме, направленном в офис президента Украины, они заявили буквально следующее: «Если мы говорим о здоровье нации, нет смысла искать помощи у врага (имеется в виду Российская Федерация. — Прим. ФАН). Давайте обратим внимание на Брюссель и Вашингтон, а тех, кто сегодня пропагандирует русское лекарство, нужно нещадно наказывать».
По всей видимости, под «пропагандистами русского лекарства» создатели послания подразумевали председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его ближайших соратников. В минувший вторник делегация ОПЗЖ смогла договориться с руководителями Фонда прямых инвестиций и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи о возможности регулярных поставок на Украину крупных партий российской вакцины от COVID-19. Помимо прочего, харьковская компания «Биолек» выразила готовность производить до 700 тысяч лицензионных доз «Спутник-V» ежемесячно. Тем не менее, в окончательном успехе данной конкретной сделки Медведчук сомневается.
«Скорее всего, нам не дадут этого сделать, — сказал, в частности, он. — Например, Кристина Квин (нынешний временный поверенный в делах США на Украине. — Прим. ФАН) заявила, что Украина «не будет покупать российскую вакцину ни при каких обстоятельствах».
Любопытно, что та же Квин не дала Киеву никаких гарантий предоставления указанных американских и европейских аналогов. Впрочем, украинским националистам такие гарантии они не нужны.
«Мы одержим показательную победу уже в том случае, если «Спутника» на Украине не будет вовсе, — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей активист «Национального корпуса» Юрий П., являющийся одним из инициаторов «обращения к Киеву», — «Подачки Кремля» нам не нужны. Если нам суждено болеть каким-либо коронавирусом – мы переболеем. А вот, если действующая украинская власть закупит российскую вакцину, мы устроим новый Майдан».
До «майдана» дело на этот раз явно не дойдет. Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не располагают «дополнительными средствами» для борьбы с коронавирусом. «Казна пуста», — в очередной раз резюмировал он.
Автор: Леонид Андросов

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