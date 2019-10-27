Украинские националисты пригрозили прислать 10 тыс. бойцов в Донбасс и сорвать разведение

"Ветераны останутся в Золотом, потому, что они имеют такое право, право на личное мнение, которое они высказывают президенту этой страны, они имеют право находиться в Золотом для того, чтобы наши позиции, отвоеванные кровью, не сдавались", - сказал он, комментируя последнюю поездку главы государства Владимира Зеленского в Донбасс.

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Украинские националисты пригрозили усилить свое присутствие в районе Золотого в Донбассе, чтобы препятствовать планируемому разведению сил. Об этом сказано в видеообращении главы националистической партии "Национальный корпус", основателя полка "Азов" Андрея Билецкого, размещенном в воскресенье в YouTube-канале.

В минувшую субботу Зеленский в районе Золотого общался с представителями одной из украинских националистических организаций, которые выступают против выполнения договоренностей о разведении сил. Глава государства говорил с ними о необходимости завершения этого процесса и требовал убрать оружие. Однако собеседники не достигли взаимопонимания, конец беседы проходил на повышенных тонах.

В штабе силовой операции позже сообщили, что эта группа вооруженных людей находится в Донбассе нелегально. Их действиям в ближайшее время будет дана правовая оценка.

Между тем, в видеообращении Билецкий назвал форму разговора Зеленского с националистами "откровенным бытовым хамством" со стороны президента. Лидер "Национального корпуса" заявил, что если будет предпринята попытка вытеснить националистов из района Золотого, которых там сейчас несколько десятков, то на их месте в течение недели появится уже тысяча радикалов, а если и это не поможет, то группировка будет увеличена до десяти тысяч.

В понедельник, 28 октября, в Киеве запланирована акция в поддержку "Азова" у здания МИД Украины.

Разведение

На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны конфликта в Донбассе договаривались с 7 октября начать разведение сил в Золотом и Петровском, однако процесс был сорван с украинской стороны. В ЛНР подобный исход связали с активизацией в стране радикальных сил, которые провели акции протеста, а затем прибыли к населенному пункту Золотое с требованием отменить отвод украинской армии. В этой связи парламентская оппозиция обвинила президента и правительство страны в неспособности противостоять радикалам.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ в сентябре 2016 года. Документ предполагает создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. На данный момент добиться этого удалось только у Станицы Луганской. Разведение сил в Золотом и Петровском остается последним невыполненным условием для организации саммита "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина).

Полк "Азов"

В октябре этого года 40 членов Палаты представителей Конгресса США обратились в Госдепартамент с требованием объяснить, почему "Азов" до сих пор не включен в список международных террористических организаций. Посол РФ в США Анатолий Антонов в среду назвал инициативу американских законодателей "безусловно заслуживающей внимания". Он отметил, что Конгресс вслед за американскими спецслужбами начинает осознавать угрозу, которую представляет украинский националистический батальон.

Между тем, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал обращение членов Палаты представителей Конгресса США "попыткой дискредитации спецподразделения".

"Азов" был создан под видом добровольческого формирования для подавления в Донбассе несогласных с государственным переворотом 2014 года на Украине, в которое вошли наиболее радикальные участники "майдана". Позднее формирование легализовалось в составе МВД, получив официальную прописку в зоне силовой операции. К настоящему моменту "Азов" разросся и представляет собой хорошо вооруженную часть с танками и артиллерией.

Отличительной чертой "Азова" является нескрываемая симпатия к нацистским идеям. Флаг подразделения представляет собой стилизацию символа "волчий крюк". В годы Великой Отечественной войны аналогичный использовали части войск СС гитлеровской Германии, в частности дивизия "Райх".

В настоящее время "Азов" является линейным подразделением специального назначения в составе воинской части № 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.