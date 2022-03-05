Украинские националисты помешали эвакуации 215 тыс. беженцев - Минобороны

Украинские националисты помешали эвакуации 215 тыс. беженцев в Донбассе. Об этом в субботу заявило Министерство обороны России.

Оно отметило, что радикалы препятствуют выводу мирных жителей по открытым Россией гуманитарным коридором. Из заявленных 200 тыс. жителей Мариуполя и 15 тыс. жителей Волновахи на эвакуацию не прибыл никто.

Минобороны также сообщило, что по позициям армии России утром был открыт артиллерийский огонь из Мариуполя, а затём вёлся непрерывный огонь из Волновахи.

Отметим, что военное ведомство ранее уже заявляло, что украинские националистические формирования действуют по методике сирийских террористов. Они размещают свои огневые точки в жилых районах в надежде на то, что русские войска не станут наносить ответный огонь. По той же причине националисты препятствуют выводу мирных жителей. При этом открытия гуманитарных коридоров добивалась именно украинская власть. Она предложила на прошлых переговорах создать механизм безопасной эвакуации гражданского населения. Россия согласилась с предложением.