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Украинские националисты нашли еще одну причину поражения под Иловайском: Русский язык

17 ноября 2018, 04:54  •  32 • Политика
Украинские националисты нашли еще одну причину того, что войска ВСУ попали в Иловайский котел и были разгромлены силами ДНР и ЛНР. Этой причиной стал русский язык.
Такая причина была озвучена на форуме «За украинский язык», который прошел во Львове. Эту причину назвал участник АТО, член группировки «Свобода» Чепка. Он признал, что буквально за несколько дней было убито несколько тысяч солдат ВСУ. И уверен, что всех этих солдат убил русский язык.
Националист считает, что серьезной ошибкой было произнесение приказалов на русском языке. Таким образом, добровольцы ДНР и ЛНР знали заранее о действиях украинской армии.
«Один из самых больших котлов – это «Иловайский котел», где украинское войско убивали профессиональные российские солдаты. И странно – за несколько дней порядка тысячи убитых. А знаете, почему так? Потому что, когда псевдоукраинские, а в действительности советские командиры давали команды украинским солдатам, они их давали на собачьем языке. А рации прослушивались. И туда, куда должны были пойти наши парни или куда должна была проехать колонна, туда уже были наведены координаты российской артиллерии», — передает «ПолитНавигатор» слова украинского националиста.

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