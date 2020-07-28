Украинские националисты готовят провокацию у линии разграничения

Похоже, мы знаем, где вскоре начнутся бои. Несколько украинских съёмочных групп («ТСН», UA-Donbass, «1+1», «5 канал», ICTV), а также журналисты «Франс-пресс» и «Радио Свобода» замечены в расположении оперативно-тактической группировки бригады «Север» ВСУ. Туда же накануне были направлены две дополнительные оперативные группы спецопераций. Согласно данным недельной давности МВД ЛНР, подразделения ОТГ «Север» дислоцированы у Хутора Вольного (Золотое-4), в Катериновке, Попасной и Рубежном.

Стало быть, для нападения украинские военные всё-таки выбрали луганское направление. Если, конечно, концентрация сил у границ ЛНР – не отвлекающий манёвр. Ведь сорвать перемирие могут не только военные, но и каратели из добровольческих подразделений. Мы уже сообщали, что с линии разграничения отозвали боевиков «Азова», но там всё ещё остаются «Айдар» и «Донбасс» (24 и 46 нацбаты). Сообщают, что атаковать позиции народных республик собирается комбат «Донбасса» Власенко (к нему прикрепили съёмочную группу «ТСН» - в прямой эфир пойдёт репортаж о срыве перемирия ополчением). А ещё стало известно, что министр обороны Украины Андрей Таран разрешил своим подчинённым применять оружие, если те сочтут, что их жизни угрожает опасность. Трактовать этот приказ можно как угодно.

Примечательно, что накануне Киев «пригласил» российских военных наблюдателей вернуться в Совместный центр координации и контроля – не иначе, чтобы затем свалить на них всю ответственность за обострение. Заметим, что это не Москва отказалась от участия в СЦКК, а Киев создал условия, при которых работать в центре не представлялось возможным. Таким образом, налицо манипуляция чистой воды Ермака и его подручного Резникова, отчего-то считающих, что они самые хитроумные. Так или иначе, приглашение российские военные получили неспроста.

Вкупе с новостью об уходе Кучмы из минской контактной группы, всё вышеизложенное представляется довольно зловещим. Провокация комбата Власенко вкупе с распоряжением министра Тарана развязывает руки украинским военным применить оружие и тяжёлую бронетехнику, загодя стянутую на Донбасс со всей Украины (мы сообщали о трёх эшелонах с техникой и боеприпасами). Похоже, перемирие заканчивается, не начавшись.