Украинские наци пригрозили местью мэру Харькова за возвращение проспекту имени Жукова

"Украинофоб Кернес хочет репрессировать Григоренко на карте Харькова и вернуть проспекту имя украинофоба Жукова", - заявил лидер националистов. По его словам, подлинными причинами происходящего являются "не улицы и не Вторая мировая".

На самом деле, подчеркнул он, все дело в "пригретых режимом Петра Порошенко реальных сепаратистах", поднявших голову после состоявшихся выборов президента Украины.

Однако Билецкий заявил, что "страна" не позволит возвращения "Харьковской народной республики" и возвращения в русский мир. "Мы знаем, что делать с такими, как вы. Ни Порошенко, ни Зеленский вам не помогут. Реванша не будет!" — пообещал Билецкий. По его словам, он не позволит мэру Харькова вернуть городу "ватное лицо".

Ранее Геннадий Кернес поблагодарил жителей города за поддержку инициативы о возвращении одному из проспектов города имени маршала Жукова. Кроме того, политик пообещал убрать с площади Свободы палатку "воинов АТО".

В то же время издание "Открытая Украина" отмечает, что харьковское отделение "Нацкорпуса" поддерживает Кернеса в противостоянии с администрацией ТЦ "Барабашово", который якобы пытается захватить мэр города с помощью коммунального предприятия "Сучасне місто".

12 апреля под стенами Харьковского горсовета состоялся митинг представителей "Национального корпуса" и предпринимателей, которые поддерживают планы мэра создать здесь коммунальное предприятие.