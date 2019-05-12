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Украинские наци пригрозили местью мэру Харькова за возвращение проспекту имени Жукова
12 мая 2019, 23:54 • 82 • Политика
Лидер украинской нацистской организации "Нацкорпус" Андрей Билецкий пригрозил расправой мэру Харькова Геннадию Кернесу из-за его планов вернуть харьковскому проспекту имя маршала Жукова. По словам Билецкого, он знает, "что делать с такими".
"Украинофоб Кернес хочет репрессировать Григоренко на карте Харькова и вернуть проспекту имя украинофоба Жукова", - заявил лидер националистов. По его словам, подлинными причинами происходящего являются "не улицы и не Вторая мировая".
На самом деле, подчеркнул он, все дело в "пригретых режимом Петра Порошенко реальных сепаратистах", поднявших голову после состоявшихся выборов президента Украины.
Однако Билецкий заявил, что "страна" не позволит возвращения "Харьковской народной республики" и возвращения в русский мир. "Мы знаем, что делать с такими, как вы. Ни Порошенко, ни Зеленский вам не помогут. Реванша не будет!" — пообещал Билецкий. По его словам, он не позволит мэру Харькова вернуть городу "ватное лицо".
Ранее Геннадий Кернес поблагодарил жителей города за поддержку инициативы о возвращении одному из проспектов города имени маршала Жукова. Кроме того, политик пообещал убрать с площади Свободы палатку "воинов АТО".
В то же время издание "Открытая Украина" отмечает, что харьковское отделение "Нацкорпуса" поддерживает Кернеса в противостоянии с администрацией ТЦ "Барабашово", который якобы пытается захватить мэр города с помощью коммунального предприятия "Сучасне місто".
12 апреля под стенами Харьковского горсовета состоялся митинг представителей "Национального корпуса" и предпринимателей, которые поддерживают планы мэра создать здесь коммунальное предприятие.
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