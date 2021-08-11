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Украинские музыканты массово отказываются выступать на дне независимости: Организаторы в шоке

11 августа 2021, 04:30  •  117 • Политика
Сразу несколько популярных в Незалежной музыкальных групп отказались принимать участие в праздничном концерте, посвящённом дню независимости Украины.
Организаторы праздничного концерта, посвящённого дню независимости Украины, который должен пройти 24 августа в Киеве, отказываются принимать в нём участие, хотя изначально, как говорила ранее режиссёр мероприятия Екатерина Царик, желающих было столько, что их выступлений хватило бы на весь день, отмечает Украина.ру.
Некоторые коллективы объяснили это формально тем, что они уже задействованы в других городах страны. Но другие отказались совершенно прямо и категорически – в частности, «Бумбокс» и «Плач Єремії» и певица Катя Чили.
Мы хотели, чтобы Green Grey выступил, вели переговоры, создавали для них номер. Но, к сожалению, после выхода в соцсети видеообращения одного из участников по языковому закону, нас это всё поставило в шок,
- заявила Царик.
Речь идёт о заявлении лидера группы Green Grey Андрее Яценко, который, комментируя принятый на Украине закон о запрете выступать с песнями на русском, отметил, что русский язык в Незалежной целенаправленно убивают.

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