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Украинские моряки решили повторить керченскую провокацию в духе "Дома-2"

29 января 2019, 18:39  •  205 • В мире
Украинские моряки намерены устроить новый "прорыв" в Керченском проливе. Как заявил бывший замначальника Генштаба Украины Игорь Романенко, Киев намерен организовать новый проход кораблей через пролив. При этом, судя по его заявлению, провокация планируется в духе "Дома-2", поскольку Романенко убежден, что проход следует транслировать в Сети как реалити-шоу.
Киев готовит новую провокацию в Керченском проливе. Прошлогодние "подвиги" уже позабылись у народа, поэтому представители местной власти решили напомнить украинцам об "опасной" России. Как заявил в эфире "112 Украина" некогда замглавы Генштаба Украины Игорь Романенко, украинская сторона готова организовать новый проход своих ВМС.
При этом, убежден экс-представитель украинского Генштаба, следует устроить из провокации реалити-шоу. По его словам, "прорыв", по всей видимости, реализованный в духе "Дома-2", позволит якобы уличить РФ в нарушении норм международного права.
Сам Романенко уверен, что его идея найдет поддержку у иностранных представителей.
Издание "ПолитЭксперт" отмечает, что Киев принципиально отказывается уведомлять пограничников РФ о желании пройти через пролив, как это делают моряки из других государств.

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