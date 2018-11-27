Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно

То, как сотрудники ФСБ России задержали в понедельник утром три военных корабля Украины, которые нарушили госграницу России, видели многие. За кадром оставались лишь украинские моряки. Но к концу дня выяснилось, что их сопровождали украинские военнослужащие - особисты. Фактически именно они управляли судами "Бердянск", "Никополь" и буксиром "Яны Капу", и отдавали на месте приказы на нарушение госграницы России. В ФСБ России рассказали, как развивались события накануне этого конфликта.

ВТОРГЛИСЬ ДАЖЕ В ТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ РОССИЙСКИМИ ЕЩЕ ДО ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА

Оказывается конфликт стал назревать еще 24 ноября. Тогда в исключительной экономической зоне России на удалении 28-30 миль к юго-востоку от мыса Меганом (между Феодосией и Судаком) российские пограничники заметили суда Военно-морских сил Украины. Это было судно обеспечения "Горловка" (бортовой номер U-753) и морской буксир "Яны Капу" (бортовой номер А-947), которые следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива.

"В 21.30 при подходе судов к госгранице России мы их проинформировали о порядке пересечения государственной границы России, на напомнили правила плавания по Керчь-Еникальскому каналу. Они предусматривают подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа, что кораблями ВМС Украины сделано не было. От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы России и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется" - пояснили в ФСБ России.

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Выходит, что обманули, затаились. Как следует из доклада крымских пограничников, около 22.23 часов 24 ноября украинским судам сообщили, что район в территориальных водах России на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря закрыт. Но украинские корабли почему-то не развернулись, а стали маневрировать в исключительной экономической зоне России, на дистанции 6-7 миль от госграницы России, на траверзе Керченского пролива. Российский сторожевой корабль "Изумруд" замечал странное поведение команд украинских кораблей в ночь на 25 ноября, и утром.

В 05.45 пограничники предупредили командира украинского корабля "Бердянск": проход в этом районе временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать границу России до снятия ограничений.

Уже через пять минут пограничники получили ответ от командира "Бердянска": «Мы имеем право на свободу судоходства».

При этом "украинские военные корабли вторглись в территориальные воды РФ, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией. Координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах,» - говорится в сообщении ФСБ.

БОЛЬШЕ 10 ЧАСОВ ПОГОНИ

Российские пограничники наблюдали, как украинские моряки дозаправили свои суденышки и рванули вперед. В 07.10 они пересекли линию госграницы России, и устремились к Керченскому проливу. Им на перехват были направлены сторожевики "Дон" и "Изумруд".

"Российские моряки вызывали украинские корабли по радиосвязи, требовали немедленно покинуть территориальные воды РФ. Но требования судами ВМС Украины игнорировались. А в 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: экипажи расчехлили артиллерийские установки и подняли их на угол 45 градусов в направлении в сторону российских кораблей и катеров. Украинских моряков предупредили по радиосвязи, что применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства России", - отметили в ФСБ России.

До финальных кадров погони был еще почти целый день. Можно представить состояние российских моряков, которые сопровождали непослушные украинские суденышки с 10.35 до 18.30. Почти 10 часов!

Финальные кадры погони сняты уже после того, нарушителей границы удалось зажать нашим сторожевикам. Именно тогда из штаба военно-морской базы "Очаково" ВМС Украины пришел приказ, который предполагал прорыв. Нарушители решились на него незамедлительно, и попытались выйти из территориальных вод России. Но оторваться от российских кораблей не смогли.

Cхема происшествия с кораблями украинских ВМС в Черном мореФото: Алексей СТЕФАНОВ

ПОСЛЕ БОЕВОГО ЗАЛПА СТАЛИ "ШЕЛКОВЫМИ"

"Дон" и "Изумруд" пытались задержать украинские суда еще раз. С 19.00 до 20.40 пытались привлечь их внимание по радиосвязи, подавали им звуковые, световые и даже пиротехнические сигналы. Но просто игнорировали наших пограничников. Уже в 20.42 капитан "Изумруда" распорядился сделать предупредительный выстрел из бортовой артиллерийской установки по ходу судов ВМС Украины.

Но и на эти сигналы опасности украинские моряки не отреагировали. Они продолжали движение в сторону линии госграницы России. Повторный, уже боевой залп пришелся по "Бердянску". Его командир сразу вышел на связь и сообщил о раненых моряках. Поведения судна сразу стало "шелковым": оно легло в дрейф, а 7 членов экипажа, из которых 3 оказались ранены (осколками от обшивки корабля), тут же поспешили сдаться.

Пограничники не только помогли раненым и команде организованно покинуть судно, но оказали все мероприятия, чтобы оно не ушло на дно. И только в 21.15 капитан "Дона" сделал все возможное, чтобы задержать буксир "Яны Капу" не применяя оружия. Именно эти кадры попали в интернет.

А уже в 21.27 вертолет Минобороны России Ка-52 остановил украинский "Никополь". Вертолет держал под прицелом украинский бронекатер, пока к месту не подошел малый противолодочный корабль "Суздалец".

Можно представить какую выдержку проявили российские пограничники, чтобы не использовать оружие на полную мощность. Ведь погоню можно было закончить еще в полдень.

Задержанные украинские суда.

ПОД ПРИСМОТРОМ ОСОБИСТОВ

Вот, что рассказал задержанный за нарушение госграницы с Россией оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины, старший лейтенант Андрей Драч. Он почему-то оказался в команде моряков на катере "Никополь", в чем чистосердечно признался на первом допросе:

- 23 ноября получил задачу следовать маршрутом Одесса-Мариуполь через Керченскую протоку. В пути следования мы зашли в территориальные воды России. Нас неоднократно предупреждали, чтобы мы покинули воды России.

Он оказался не единственным особистом, который контролировал действия украинских моряков. О том, что провокация была организована на высоком уровне говорит и то, что среди моряков оказался целый командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины капитан 3 ранга Владимир Лесовой. Он заявил, что шел на нарушение требований пограничников намеренно!

- После пересечения госграницы России визуально наблюдал пограничные корабли ФСБ, но запросы и требования по радиостанции игнорировал сознательно. На борту было стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с полным боекомплектом. Осознавал, что действия украинских кораблей в Керченском проливе носят провокационный характер. Как должностное лицо я выполнял приказ, собирался совершить переброску кораблей из порта Одессы в порт Мариуполь, - сообщил Лесовой в своих показаниях.

Слова Драча и Лесового подтвердил своими показаниями сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов.

- Перед тем, как открыть огонь, мы заметили две зеленых ракеты. Когда по нам открыли огонь, командир принял решение остановить катер. Нас сняли с катера, и все, - рассказал матрос стоя на российском пирсе.

Выходит, что украинские моряки не просто выполняли заведомо преступный приказ своих командиров, но и не имели шансов нарушить его. Их сопровождали не только высокопоставленные командиры, но и вооруженные сотрудники украинских спецслужб.

Судя по всему, команду подбирали под стать. В представленном украинской стороной списке из 18 человек оказался некто Роман Мокряк. В октябре 2017 года человек именно с таким именем и фамилией заявлял, что в украинских Военно-морских силах появились целый группы катеров, которые изучают тактику "волчьей стаи".

"Когда наша "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого", — пригрозил тогда Мокряк.

Вот и увидели.

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