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Украинские моряки пошли «лицо показать», а получили по «морде»

29 ноября 2018, 23:54  •  143 • В России

Командующий Военно-Морскими силами Украины, адмирал-танкист Игорь Воронченко объяснил, зачем «бронекатера» «Бердянск» и «Никополь» пытались пройти через Керченский пролив, нарушая принятый регламент прохождения под Крымским мостом. Его речь процитировало украинское агентство «Униан».

- Мы должны были показать … свое лицо в Керченском проливе и Азовском море и показать, на что способны эти катера, - буквально заявил он. И добавил, что не считает предпринятую провокацию «ошибочным решением».

Показали. И получили, как было принято говорить во дворе в пору моей юности, «по морде» и по самое «небалуйся». Трое ранены, а все плавсредства (кораблями их не поворачивается назвать язык) находятся под арестом в Керченском порту. Вместе с экипажем и довеском из контрразведчиков, все 24 человека, которых в четверг отправили из Крыма в Москву.

Можно, конечно, похохмить над тем, что Порошенко заявлял в свое время, что украинский флот вернется в Крым, вот он и вернулся. Пока частично. Отбуксировали, как автовладельцев-хамов на штрафстоянку. Вот только ситуация совсем не комичная. Потому что и члены украинских экипажей, и наши пограничники могли погибнуть, если бы у одной не выдержали бы нервы. И хорошо, что украинские моряки, которые, безусловно, совершили на таких скорлупках героический переход из Одессы до практически Керчи, продемонстрировали умение вовремя показать не только лицо, но и …тыл.

Понятно, что сам Воронченко вряд ли станет на мостик, поскольку не сможет управиться, наверное, даже с рыбацким яликом. Кадровый офицер-танкист, в кресле командующего ВМСУ он оказался явно по недоразумению или в результате интриг при киевском Главнокомандующем.

Но, стоит отметить, что свое лицо этой авантюрой и он, и его Главком показали чутль ли не чуть больше, чем полностью…

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