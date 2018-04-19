Украинские моряки хотят вернуться жить в Крым

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"Самая эффективная армия в Европе" в скором времени может остаться не только без военно-морских сил, но и без личного состава, у которого чувство жовто-блакитного патриотизма уступило место банальной потребности в нормальном существовании.

Сколько стоит украинский офицер - "патриот"?

Как сообщило накануне одесское издание "Думская", группа офицеров ВМС Украины в составе 35 человек обратились напрямую к президенту Петру Порошенко с просьбой решить вопрос со служебным жильем. По словам подписантов этой петиции, все они остались верными украинской присяге и в 2014 году, согласно приказу министра обороны Украины, покинули Крым, где у них осталось служебное жильё. На новом месте службы за четыре года власти так и не удосужились предоставить морякам крышу над головой.

«Мы честно выполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых задач. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны, оставили оккупированные территории и продолжают защищать независимость Украины», - говорится в обращении военнослужащих ВМСУ.

При этом "патриоты" не считают из ряда вон выходящим, в том случае, если их претензии не будут удовлетворены… вернуться в "оккупированный" Крым и принять российское гражданство "для решения квартирного вопроса".

Что ж, не за дорого продаются украинские "патриоты", про которых ныне принято снимать пропагандистские блокбастеры, такие как "Черкассы" или "Киборги".

Украинцы выбрали Россию

Не секрет, что после воссоединения Крыма с Россией не менее двух третей личного состава ВМСУ предпочло остаться на полуострове и поступить на службу в ряды Черноморского флота РФ. Мотивы были вполне понятны и объяснимы: некоторые украинские моряки были крымчанами по происхождению и вопрос, кого поддерживать и где оставаться, для них не стоял; часть личного состава откровенно не поддерживала произошедший в Киеве государственный переворот. Однако не будем скрывать, что для многих украинских моряков имели место, в первую очередь, карьерные и материальные соображения. Постоянное общение с российскими коллегами, имевшими куда более солидное материальное довольствие и социальные гарантии, также накладывало свой отпечаток.

Впрочем, разве не теми же самыми принципами руководствовались в начале 1990-х годов многие из тех моряков советского Черноморского флота, которые присягали на верность Украине? Несогласным и сомневающимся посоветуем пересмотреть фильм Владимира Хотиненко "72 метра", где показано, как это происходило.

Однако вернемся к 2014 году. Среди перешедших по идейным или карьерным соображениям в дни Русской весны в Крыму на сторону России были командующий ВМС Украины контр-адмирал Денис Березовский, начальник центра оперативного (боевого) обеспечения ВМСУ полковник Стешенко, командиры кораблей "Винница". "Прилуки", "Луцк", "Тернополь", "Кировоград", "Приднепровье", "Донбасс" и подводной лодки "Запорожье", многие другие представители офицерского и рядового составов украинского флота.

Впрочем, эти люди изначально сделали свой выбор. И зачастую не в самых простых условиях. Вряд ли кто-то из них сейчас мечтает вернуться на Украину - даже при условии освобождения от уголовной ответственности за "зраду". Чего не скажешь об их "патриотичных" коллегах, успевших повоевать "с Россией" в Донбассе, а теперь готовых переметнуться к "оккупанту" и "агрессору", если тот выделит им квартиры, пенсии и льготы.

Правда, в России украинских "героев" с распростертыми объятиями никто принимать не собирается. Их отнюдь не душевные, но шкурные порывы метко прокомментировал в своем Twitter спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин:

«Если вернутся – не брать ни в коем случае, это б…, а не офицеры».

Те, кто уже вернулся

Между тем, в СМИ ещё в 2016 году стала появляться информация об украинских военнослужащих, которые после событий в Крыму остались служить киевским властям, а затем внезапно уволились и… вернулись в российский Крым. Основная причина, как можно догадаться, все тот же пресловутый квартирный вопрос, обидевший многих, даже самых "патриотичных" укровояк.

Так, украинский журналист Андрей Клименко 4 марта 2016 года сообщил на своей странице в Facebook следующее:

«Половина летчиков, командиры экипажей, которые героически под огнем увели Сакскую морскую авиабригаду ВМСУ из Крыма (Новофёдоровка), вернулись в Крым и служат в ВВС РФ. Полный разрыв формата. Жилья в Николаеве не дали. И последний командир "Гетьмана Сагайдачного" – тоже».

Напомним вкратце о происходивших событиях. 3 марта 2014 года, когда российские "вежливые люди" блокировали украинские воинские части на территории тогда еще Автономной республики Крым, часть техники 10-й Сакской морской авиабригады была уведена экипажами с аэродрома Новофёдоровка на материк. При том никто огня по ним не открывал. Семь единиц украинской морской авиации (три вертолёта Ми-14, один вертолёт Ка-27, два транспортных самолёта Ан-26 и один самолёт-амфибия Бе-12) беспрепятственно поднялись в воздух и вылетели в направлении Николаева.

70% личного состава Сакской авиабригады после референдума и воссоединения Крыма с Россией перешли на службу в вооружённые силы РФ. Впоследствии оказалось, что и некоторые их "героические" сослуживцы вскоре разочаровались в ранее принятом решении. По официальным данным, из 300 военнослужащих бригады, оставшихся во время крымских событий на украинской службе и перешедших/перелетевших на материк, 50 впоследствии вернулось в российский Крым "по семейным обстоятельствам".

Фамилию командира украинского флагмана "Гетман Сагайдачный" Клименко не называет, но, очевидно, речь шла о капитане 1-го ранга Романе Пятницком. На момент государственного переворота в Киеве и начала Русской весны "Сагайдачный" находился на учениях в Аденском заливе. 1 марта 2014 года в некоторых СМИ появилась информация, что экипаж корабля отказался выполнять приказы и поднял Андреевский флаг. Однако впоследствии она была опровергнута, а "Сагайдачный" проследовал в Одессу. В интервью украинским СМИ Пятницкий заявил, что пока он является командиром, то "не может быть и речи о поднятии российского флага".

А в марте 2016 года начальник пресс-службы ВМСУ Олег Чубук подтвердил порталу InfoResist, что два года назад командир фрегата "Гетман Сагайдачный" Роман Пятницкий "уволился в запас и вернулся в Крым". Так же, как и некоторые члены Сакской морской авиабригады ВМСУ.

По мнению украинского волонтера Юрия Касьянова, настоящая причина такого поступка тех, кто "хоть как-то сопротивлялся ползучей агрессии в Крыму", заключается в том, что на Украине отсутствуют "настоящая украинская государственность", "сильное гражданское общество" и "подлинная объединяющая национальная идея".

«Мы живем в феодальном постсовковом заповеднике, где олигархи, казнокрады, популисты и просто бандиты рвут экономику и "электорат" на части. Где нет уважения к базовым свободам, и самой человеческой жизни», - считает Касьянов.

Впрочем, для "свидомых" украинцев такое понятие, как "вовремя переметнуться", в принципе не является аморальным и из ряда вон выходящим. С украинской армией не нужно воевать, достаточно поторговаться. За примерами далеко ходить не будем. Вспомним бесславную эпопею "Украинской галицкой армии" (УГА) в годы гражданской войны. Как только чаша весов стала склоняться на сторону Вооружённых сил Юга России (ВСЮР) генерала А.И. Деникина, галичане в полном составе перешли на его сторону, предав "диктатора УНР" Петлюру. Когда Деникин оказался на грани разгрома большевиками, они переметнулись в РККА, объявив себя "Червоной украинской галицкой армией" (ЧУГА). Впоследствии большая часть ЧУГА, не испытывая никаких угрызений совести, перебежала на сторону поляков…

Таким же образом рассчитывают поступить и обласканные пропагандой, но не получившие от украинского государства материального удовлетворения "борцы" с "российской агрессией" в Крыму и Донбассе. Вот только кому нужны предатели и убийцы собственного народа? Вопрос риторический.

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