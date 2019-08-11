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Украинские морпехи приняли участие в учениях в Грузии

11 августа 2019, 20:39  •  68 • Украина
Украинские морские пехотинцы приняли участие в военных учениях «Agile Spirit 2019», которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии.
 
Reuters
 

Как сообщает УНИАН, в совместных действиях в составе объединённых международных подразделений на трёх военных базах участвовали более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнёров НАТО.

Отмечается, что учения проходят в девятый раз.

Ранее сообщалось, что морская авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем. 

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