Украинские мины добрались до Болгарии: Турция подтвердила угрозу судам

Дрейфующие украинские мины добрались до границы Болгарии. Минобороны Турции заявило об обнаружении снарядов.

В турецком оборонном ведомстве сообщили, что идёт операция по нейтрализации боеприпасов. Их обнаружили в Чёрном море, уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, минимум десять украинских мин отвязались от тросов и ушли в свободное плавание.

Прежде турецкие СМИ оповещали, что военные обезвредили в Босфорском проливе "предмет, похожий на мину". Босфорский пролив закрыли для судоходства, а движение судов было прекращено до "особого распоряжения" властей.