Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
Главная / Политика

Украинские мины добрались до Болгарии: Турция подтвердила угрозу судам

28 марта 2022, 10:45  •  284 • Политика
Дрейфующие украинские мины добрались до границы Болгарии. Минобороны Турции заявило об обнаружении снарядов.
В турецком оборонном ведомстве сообщили, что идёт операция по нейтрализации боеприпасов. Их обнаружили в Чёрном море, уточняется в сообщении.
Как сообщалось ранее, минимум десять украинских мин отвязались от тросов и ушли в свободное плавание.
Прежде турецкие СМИ оповещали, что военные обезвредили в Босфорском проливе "предмет, похожий на мину". Босфорский пролив закрыли для судоходства, а движение судов было прекращено до "особого распоряжения" властей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


284
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 07:15
Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
28 марта 2022, 01:25
"Вопросы писал лично Зеленский?": Журналистов заподозрили в подкупе
28 марта 2022, 07:15
Гроза "Байрактаров": Минобороны показало русских защитников неба
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 23:50
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
23 марта 2022, 01:45
"Осталось зачистить окраины": Военкор из окопа рассказал о главной победе дня
26 марта 2022, 02:10
Россия "застегнула карман" Запада: Экономист объяснил суть зеркальных мер ЦБ
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
26 марта 2022, 02:10
Русским в Вильнюсе устроили "мелкую пакость" прямо на вокзале
25 марта 2022, 16:15
Правду о трагедии MH17 не получится замолчать: "Рушится американская спецоперация"
24 марта 2022, 00:35
Эпоха унижений для России закончилась. Кто на выход за Чубайсом?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.