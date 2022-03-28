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Украинские мины добрались до Болгарии: Турция подтвердила угрозу судам
28 марта 2022, 10:45 • 284 • Политика
Дрейфующие украинские мины добрались до границы Болгарии. Минобороны Турции заявило об обнаружении снарядов.
В турецком оборонном ведомстве сообщили, что идёт операция по нейтрализации боеприпасов. Их обнаружили в Чёрном море, уточняется в сообщении.
Как сообщалось ранее, минимум десять украинских мин отвязались от тросов и ушли в свободное плавание.
Прежде турецкие СМИ оповещали, что военные обезвредили в Босфорском проливе "предмет, похожий на мину". Босфорский пролив закрыли для судоходства, а движение судов было прекращено до "особого распоряжения" властей.
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