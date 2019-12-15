Украинские министры просят поднять им зарплату, потому как «нечем семьи кормить»

Костлявая рука голода схватила за горло украинских министров и их заместителей. Сначала глава Минюста Денис Малюська, едва не плача, признался, что проедает деньги с предыдущего места кормления. И лишь только проест — так и бросит на стол заявление об уходе. Следом министр кабмина Дмитрий Дубилет в интервью телеканалу «Наш» заявил, что его коллегам «сложно поддерживать свои семьи». А сложно оттого, что пришли они из частного сектора где «могли бы получать в 10, 20 раз больше, чем сейчас». Дубилет подчеркнул, что низкие зарплаты в правительстве отпугивают многих классных спецов, услуги которых «для государства 100 раз окупились бы».

Зачем украинские министры играют в Ипполита Воробьянинова, героя «Двенадцати стульев» — об этом «КП» спросила главу Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова.

- Почему именно сейчас высшие чиновники незалежной решили поднять вопрос о своей зарплате?

- В тех условиях, в которых сегодня оказалась Украина, очень цинично делать подобного рода заявления. Особенно при нищенских зарплатах и пенсиях, что получает подавляющее большинство украинцев.

- Но ведь ничего не делается просто так?

- Разумеется! Зеленскому прямым текстом направлен сигнал о том, чего стоит лояльность его министров. При том надо понимать - систему бонусов никто не отменял. И в украинской практике существует давняя история «дотирования» через конверты. И не только депутатов, но и чиновников.

- Ну, уж этот вопрос они наверху решат полюбовно?

- Без сомнений! А в публичную плоскость данную тему, может быть, вынесли даже специально. Чтобы президент и глава его офиса на словах оперативно отыграли - мол, такого повышения зарплат министрам точно не случится! Но систему то никто не отменит! Никто в здравом уме ломать её не станет - и эти люди получат косвенные вознаграждения.

- У самого министра Дубилета дела, кажется, не плохи — он соучредитель мобильного банка…

- Этот человек руководит аппаратом кабинета министров. Украинский закон не запрещает госчиновнику оставаться соучредителем коммерческой структуры. А отец данного господина до недавнего времени входил в руководство пресловутого Приватбанка. Так что люди в нынешнем кабинете министров отнюдь не бедные. Но такими заявлениями они топят рейтинг действующего президента.

- Прежде казалось, что делать такие заявления перед новым годом как то не камильфо…

- Заявление могло быть вброщено впопыхах, по глупости — что все таки маловероятно. А могло быть сделано целенаправленно. Может показаться, что вынесение подобных вопросов в публичную плоскость не может не влиять негативно на рейтинг не только кабмина, но и самого президента, который его формировал (вместе с подотчетной ему Радой).

- Человек уровня министра не может не понимать этого?

- Конечно, нет! Но если это и было сделано лишь для того, чтобы глава президентского офиса публично высказался по этой теме, что такие требования неприемлемы, то заявивший об этом министр должен быть готов к тому, что его попроят на выход. Это популистская история —не для обрушения рейтинга кабмина, а для упрочения рейтинга президента. При том все равно компенсаторные механизмы будут найдены. Неформальные. Которые позволят снять такие противоречия . Но - лишь на какое-то время.