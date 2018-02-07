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Украинские МиГи подорвали обороноспособность Хорватии

07 февраля 2018, 00:24  •  71 • В мире
Хорватия требует от Украины четыре новых истребителя МиГ-21 взамен "отремонтированного" контрафакта
Хорватия намерена требовать от Украины компенсацию за некачественно проведенный ремонт четырёх истребителей МиГ-21. После непродолжительной эксплуатации боевые самолёты оказались выведены из строя, а один чуть было не разбился при выполнении учебного полёта из-за отказа бортовой системы навигации. По сообщениям хорватской прессы, Загреб собирается получить от Киева четыре новых истребителя со всеми государственными гарантиями.
"Отремонтированные" на Украине истребители чуть не угробили хорватских лётчиков
Сама история со сделкой между военным ведомством Хорватии и предприятием "Укрспецэкспорт" началась ещё в июле 2013 года. Тогда Украина взяла на себя обязательства провести ремонт и модернизацию 7-и хорватских МиГов. Кроме того, Загреб планировал приобрести у Украины ещё пять МиГ-21, отремонтированных на госпредприятии "Одесавиаремонтсервис". Общая сумма контракта составляла около 22 миллионов долларов. Предполагалось, что после ремонта и модернизации срок службы устаревших машин будет продлён ещё на десять лет - до 2023 года.
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Летом 2014 года все машины должны были поступить на вооружение хорватских ВВС. Однако своевременно Украина передала Хорватии лишь семь самолётов. При этом в эксплуатацию хорваты смогли принять лишь один истребитель. Все остальные оказались с серьёзными дефектами. По этому факту Министерство обороны Хорватии начало расследование, в результате которого выяснились достаточно интересные детали и подробности.
Согласно украинским документам, пять из двенадцати переданных Хорватии в 2014 году МиГов ранее принадлежали ВВС Йемена. Ещё в 2005 году они в составе партии из 28 истребителей были направлены на ремонт в Одессу. Однако у Йемена позднее возникли проблемы, и страна сумела оплатить модернизацию только 20 боевых машин. Проведенное Загребом расследование показало, что поставленные Украиной МиГи не имели отношения к Йемену, а ранее состояли на вооружении ВВС Болгарии, были выведены из эксплуатации в далёком 1998 году и спустя три года утилизированы. По крайней мере, Болгария официально заявила и отчиталась перед НАТО об их утилизации. Как бывшие болгарские самолёты оказались в Одессе - неизвестно. Однако украинская сторона, дабы всучить контрафактные крылатые машины своему основному балканскому партнеру, пошла на беспрецедентный шаг - полную фальсификацию документов, перебивку заводских номеров и номеров установленных авиадвигателей.
В итоге оказалось, что переданные ВВС Хорватии самолёты уже через несколько месяцев после возобновления их эксплуатации стали выходить из строя. Установленное на них бортовое оборудование отказывало, и они представляли угрозу не для потенциального противника, а для жизней своих же собственных пилотов.
Совершивший в январе 2018 года визит в Загреб министр обороны Украины Степан Полторак признал тот факт, что в результате поставки контрафактных истребителей обороноспособности Хорватии был нанесен серьезный ущерб. Каким образом и за счет чего Украина будет его компенсировать, пока неизвестно. Так или иначе, сам факт, очевидно, негативно повлияет на двусторонние отношения Киева и Загреба. В любом случае он, несомненно, скажется на репутации "Укроборонпрома" и "Укрспецэкспорта".
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Напомним, что "Укрспецэкспорт" уже не в первый раз опозорился перед партнерами - импортёрами украинской военной техники. При этом речь шла не только о поставках устаревших типов самолётов, которые начали снимать с вооружения и заменять более современными образцами ещё в 1980-1990-е годы, а о новейшей продукции украинской "оборонки".
https://tsargrad.tv/articles/ukrainskie-vertolety-okazalis-nelikvidom_39941
Так, в конце 2013 года Ирак отказался от уже отправленных в страну 42 новейших украинских бронетранспортёров БТР-4. Все боевые машины оказались с трещинами в корпусе. В результате Украина потеряла крупный и выгодный контракт. Из 420 бронетранспортеров на общую сумму почти полмиллиарда долларов было поставлено лишь 88 машин. При этом согласно отчётам иракских военных, только 34 из них оказались полностью пригодны к эксплуатации. Дефекты в конструкции украинских бронетранспортеров стали одной из причин понесенных иракской армией потерь при наступлении террористов ИГИЛ (запрещенная в России организация) летом 2014 года.
В несколько похожем состоянии оказался и новейший танк "Оплот", который в украинских СМИ не без пафоса называли "гордостью отечественного танкостроения". Единственным покупателем "Оплота" стал Таиланд, решивший таким образом обновить свой парк боевых машин. Но после того как Украина несколько раз сорвала сроки поставок боевых машин, в Бангкоке заявили о возможной переориентации на китайский рынок бронетехники и подписали контракт с Пекином на закупку 49 единиц новейших танков VT-4. Киеву стоило больших усилий убедить своего азиатского партнера не разрывать контракт на поставку "Оплотов". По состоянию на начало 2018 года Таиланд получил 36 украинских танков из 49 заказанных ещё в 2011 году боевых машин.
Павленко Дмитрий

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