Украинские «люфтваффе» взяли на вооружение методы ИГИЛ

Автор:

Павленко Дмитрий

Военный конфликт в Донбассе переживает очередную эскалацию. По свидетельствам очевидцев, несмотря на продолжающееся «школьное перемирие», значительно увеличилось количество обстрелов и провокаций со стороны ВСУ. При этом, помимо традиционных средств огневого поражения, украинская сторона стала активно использовать ударные беспилотники для атаки на позиции вооружённых сил ДНР и гражданские объекты.

Накануне в Сети появилось видео одного из таких обстрелов, опубликованное украинским пропагандистом Анатолием Штефаном.

На видео зависший над неким военным объектом беспилотник сбрасывает несколько бомб. По словам украинского пропагандиста, объектом поражения стал ротный опорный пункт армии ДНР в районе Верхнеторецкого.

Это уже далеко не первый факт боевого применения украинскими террористами ударных дронов на линии соприкосновения. Источники Царьграда в вооруженных силах ДНР подтверждают, что такие случаи последнее время заметно участились.

Так, 2 октября 2018 года проблема использования украинской стороной боевых дронов поднималась в Минске на заседании подгруппы по безопасности. По словам представителя ДНР Алексея Никонорова, украинская сторона нарушает запрет на полёты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения и в 40-километровой зоне безопасности. Применение же беспилотников для ударов по наземным объектам привело к тому, что ранение получили двое мирных жителей ДНР. Инцидент произошёл 23 сентября 2018 года в селе Саханка на юге Республики. Находившиеся на своём участке мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате разрыва упавшей сверху гранаты. По словам пострадавших, перед этим в течение 20 минут они слышали в воздухе жужжание беспилотника. Несколькими днями ранее похожий инцидент произошёл в Ясиноватой, где украинский беспилотник сбросил кумулятивный снаряд на крышу многоквартирного жилого дома. 25 сентября 2018 года стало известно, что по фактам применения ВСУ ударных беспилотников для обстрелов гражданского населения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.