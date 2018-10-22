Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михеев: "Из Украины не выйдет второго Константинополя!" Воскресный веч...
Страна за неделю с 15 по 21 октября
Ведут себя, как в детском саду: В Крыму ответили на планы Украины о переименован...
«Крыша может уехать»: После брифинга СБУ на Украине поняли, что окружены агентам...
Главная / В мире

Украинские «люфтваффе» взяли на вооружение методы ИГИЛ

22 октября 2018, 21:09  •  217 • В мире
Украинские пропагандисты продемонстрировали видеоролик с кадрами атаки ударного беспилотника на позиции защитников Донбасса
Автор:
Павленко Дмитрий
Военный конфликт в Донбассе переживает очередную эскалацию. По свидетельствам очевидцев, несмотря на продолжающееся «школьное перемирие», значительно увеличилось количество обстрелов и провокаций со стороны ВСУ. При этом, помимо традиционных средств огневого поражения, украинская сторона стала активно использовать ударные беспилотники для атаки на позиции вооружённых сил ДНР и гражданские объекты.
Накануне в Сети появилось видео одного из таких обстрелов, опубликованное украинским пропагандистом Анатолием Штефаном.
На видео зависший над неким военным объектом беспилотник сбрасывает несколько бомб. По словам украинского пропагандиста, объектом поражения стал ротный опорный пункт армии ДНР в районе Верхнеторецкого.
Это уже далеко не первый факт боевого применения украинскими террористами ударных дронов на линии соприкосновения. Источники Царьграда в вооруженных силах ДНР подтверждают, что такие случаи последнее время заметно участились.
Так, 2 октября 2018 года проблема использования украинской стороной боевых дронов поднималась в Минске на заседании подгруппы по безопасности. По словам представителя ДНР Алексея Никонорова, украинская сторона нарушает запрет на полёты боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения и в 40-километровой зоне безопасности. Применение же беспилотников для ударов по наземным объектам привело к тому, что ранение получили двое мирных жителей ДНР. Инцидент произошёл 23 сентября 2018 года в селе Саханка на юге Республики. Находившиеся на своём участке мужчина и женщина получили осколочные ранения в результате разрыва упавшей сверху гранаты. По словам пострадавших, перед этим в течение 20 минут они слышали в воздухе жужжание беспилотника. Несколькими днями ранее похожий инцидент произошёл в Ясиноватой, где украинский беспилотник сбросил кумулятивный снаряд на крышу многоквартирного жилого дома. 25 сентября 2018 года стало известно, что по фактам применения ВСУ ударных беспилотников для обстрелов гражданского населения Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

217
Источник
Похожие новости
21 октября 2018, 19:09
Римский клуб и США
22 октября 2018, 20:54
«Отражение натиска»: почему Иордания отказывается от части мирного договора с Израилем
22 октября 2018, 17:54
«Мы вам не враги»: В Греции на суде по делу об экстрадиции Винника произошел скандал

22 октября 2018, 17:54
Теперь Европа боится больше помощи США, чем агрессии России - эксперт
22 октября 2018, 01:24
«Попытка взять реванш»: как поддерживающие демократов СМИ готовятся к выборам в конгресс США
22 октября 2018, 17:54
Бесконтрольная продажа оружия ударит по США в первую очередь - Журавлев
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 октября 2018, 22:54
Путин наконец заговорил с Западом на понятном ему языке - Гаспарян
21 октября 2018, 23:54
Учить мову? А на фига?
16 октября 2018, 02:39
Румыния нагонит на Россию ужас и защитит Украину в Черном море - украинский эксперт
22 октября 2018, 03:28
Тарифы выше, но субсидий не ждите
22 октября 2018, 01:39
Шойгу слово держит: Израиль пытается найти новый подход к системам ПВО в Сирии
18 октября 2018, 06:39
Украина упорно хочет говорить по-русски
17 октября 2018, 20:12
Kepчь. Нестыковки с официальной версией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.