Украинские людоеды • 65 • Украина

С каждым днем представители украинской власти все больше и больше показывают свою ненависть к людям из Донбасса и Крыма, и мечтают осуществить свои самые извращенные людоедские желания. Чего они только не напридумывали за шесть лет гражданской войны, чего только не предлагали. В своем стремлении уничтожить соотечественников они сегодня нечем не отличаются от фашистской Германии времен Великой Отечественной войны…



Кравчук, Бессмертый, Фарион Ницой, Билецкий, Порошенко, Зеленский и многие другие из украинской власти уверовали, что они бессмертные и никогда не ответят за свои слова… Смертные, еще и какие смертные, и отвечать многим из них придется обязательно…



На днях в верховную зраду Украины был внесен законопроект о принудительном перемещении граждан России и военнопленных из Донбасса в особые спецпоселения. Т.е. выявление людей, которые угрожают безопасности Украины…



Начну с того, что концлагеря на территории незалежной функционируют уже давно. И не для кого уже это не является секретом… В этих лагерях, которые ни капельки не отличаются от фашистских лагерей, точно так же пытают и убивают людей как и нацисты 75 лет назад.



В законопроекте СБУ дают еще более широкие полномочия, хотя у них и так их было достаточно. Теперь и СБУ, и украинские вояки будут наделены полным правом задерживать россиян и жителей Донбасса без суда и следствия. И насильно удерживать на любой срок в специальных лагерях…



Приехала дочь из России проведать маму, попала в концлагерь и судьба этой дочери, которой шакалы из СБУ навешают всех собак, будет печальна. Хорошо если выкуп предложат при наличии родни в России. Главное, останется ли она живой после поездки к маме…



Вероятно и метки начнут пришивать на одежду задержанным… так делали фашисты, а укропы — ну что б поближе быть к своим идеологическим предкам…



В лагерях вероятно планируются и печи, чтобы уж бесследно исчезали россияне и жители Донбасса, - они же «угрожают» безопасности Украины… Колючая проволока, вышки с автоматчиками, и среди них штандартерфюрер в лице министра по делам временно оккупированных территорий…



Вообще я бы вспомнила всю историю создания концлагерей для жителей Донбасса от украинских властей…



Расово правильная галичанка Сыроид в 2017 году предложила жителей Донбасса интернировать, размещать в концлагерях и поражать в правах лет этак на 25. Раздавались и голоса, что нужно не просто селить в лагеря, а отбирать у семей детей, чтобы правильно воспитывать, разделять супругов… Ну в общем все по методичкам 1941 года…



Но этот проект так и заглох, хотя лагеря существуют, несмотря на то, что СБУ каждый раз пытается от этого откреститься.



После заявления правильной рагулихи Сыроид тема пошла на убыль, но глубоко засела в украинские государственные умы и всплыла снова уже сейчас.



За шесть лет были сотни раз предложены самые извращенные способы по уничтожению жителей Донбасса и Крыма… Это ж какими надо быть упырями, рождая своими мизерными мозгами такие кровавые идеи… К сожалению, на большее они не способны, слишком примитивны.



Буквально вчера бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске, дипломат Роман Бессмертный тоже пошел в разнос… Как же ему будет, вероятно, прекрасно жить, если Украина отрежет от электричества и воды миллионы жителей Донбасса, про Крым я не говорю, там это уже давно решено…



Как ему станет легко и чудесно на душе, если миллионы жителей Донбасса начнут умирать и болеть. Вероятно, после этого на Украине начнется процветание и счастье будет выплескиваться из всех щелей…



Еще этот идиот предлагает переманить самую лояльную Киеву часть населения Крыма и Донбасса на свою территорию… Вот тут точно умалишенный… За шесть лет гражданской войны большая половина тех, кто поверил Украине и переехал в неньку, давно вернулся. Сбежали от полного беспредела и ужаса современной Украины…



Как в их головах это рождается, если там, кроме функции поглощать пищу, больше нет ничего?



Да так же как и все мысли, — что вот еще чуть–чуть и Донбасс и Крым вернутся на Украину, и вот тогда они запанують…



Ущербные и кровожадные, вам никогда не видать Донбасс, вам никогда не видать Крым, вы можете строить сотни тысяч планов и кровожадных сценариев, осуществляя их лишь в своих головах… На большее вы не способны…

С каждым днем представители украинской власти все больше и больше показывают свою ненависть к людям из Донбасса и Крыма, и мечтают осуществить свои самые извращенные людоедские желания. Чего они только не напридумывали за шесть лет гражданской войны, чего только не предлагали. В своем стремлении уничтожить соотечественников они сегодня нечем не отличаются от фашистской Германии времен Великой Отечественной войны…Кравчук, Бессмертый, Фарион Ницой, Билецкий, Порошенко, Зеленский и многие другие из украинской власти уверовали, что они бессмертные и никогда не ответят за свои слова… Смертные, еще и какие смертные, и отвечать многим из них придется обязательно…На днях в верховную зраду Украины был внесен законопроект о принудительном перемещении граждан России и военнопленных из Донбасса в особые спецпоселения. Т.е. выявление людей, которые угрожают безопасности Украины…Начну с того, что концлагеря на территории незалежной функционируют уже давно. И не для кого уже это не является секретом… В этих лагерях, которые ни капельки не отличаются от фашистских лагерей, точно так же пытают и убивают людей как и нацисты 75 лет назад.В законопроекте СБУ дают еще более широкие полномочия, хотя у них и так их было достаточно. Теперь и СБУ, и украинские вояки будут наделены полным правом задерживать россиян и жителей Донбасса без суда и следствия. И насильно удерживать на любой срок в специальных лагерях…Приехала дочь из России проведать маму, попала в концлагерь и судьба этой дочери, которой шакалы из СБУ навешают всех собак, будет печальна. Хорошо если выкуп предложат при наличии родни в России. Главное, останется ли она живой после поездки к маме…Вероятно и метки начнут пришивать на одежду задержанным… так делали фашисты, а укропы — ну что б поближе быть к своим идеологическим предкам…В лагерях вероятно планируются и печи, чтобы уж бесследно исчезали россияне и жители Донбасса, - они же «угрожают» безопасности Украины… Колючая проволока, вышки с автоматчиками, и среди них штандартерфюрер в лице министра по делам временно оккупированных территорий…Вообще я бы вспомнила всю историю создания концлагерей для жителей Донбасса от украинских властей…Расово правильная галичанка Сыроид в 2017 году предложила жителей Донбасса интернировать, размещать в концлагерях и поражать в правах лет этак на 25. Раздавались и голоса, что нужно не просто селить в лагеря, а отбирать у семей детей, чтобы правильно воспитывать, разделять супругов… Ну в общем все по методичкам 1941 года…Но этот проект так и заглох, хотя лагеря существуют, несмотря на то, что СБУ каждый раз пытается от этого откреститься.После заявления правильной рагулихи Сыроид тема пошла на убыль, но глубоко засела в украинские государственные умы и всплыла снова уже сейчас.За шесть лет были сотни раз предложены самые извращенные способы по уничтожению жителей Донбасса и Крыма… Это ж какими надо быть упырями, рождая своими мизерными мозгами такие кровавые идеи… К сожалению, на большее они не способны, слишком примитивны.Буквально вчера бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске, дипломат Роман Бессмертный тоже пошел в разнос… Как же ему будет, вероятно, прекрасно жить, если Украина отрежет от электричества и воды миллионы жителей Донбасса, про Крым я не говорю, там это уже давно решено…Как ему станет легко и чудесно на душе, если миллионы жителей Донбасса начнут умирать и болеть. Вероятно, после этого на Украине начнется процветание и счастье будет выплескиваться из всех щелей…Еще этот идиот предлагает переманить самую лояльную Киеву часть населения Крыма и Донбасса на свою территорию… Вот тут точно умалишенный… За шесть лет гражданской войны большая половина тех, кто поверил Украине и переехал в неньку, давно вернулся. Сбежали от полного беспредела и ужаса современной Украины…Как в их головах это рождается, если там, кроме функции поглощать пищу, больше нет ничего?Да так же как и все мысли, — что вот еще чуть–чуть и Донбасс и Крым вернутся на Украину, и вот тогда они запанують…Ущербные и кровожадные, вам никогда не видать Донбасс, вам никогда не видать Крым, вы можете строить сотни тысяч планов и кровожадных сценариев, осуществляя их лишь в своих головах… На большее вы не способны… Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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