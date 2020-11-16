Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А нас за что: в Германии не поняли ответные санкции России
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лука...
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
Лукашенко пытались застрелить
Главная / Украина

Украинские людоеды

16 ноября 2020, 09:35  •  65 • Украина

С каждым днем представители украинской власти все больше и больше показывают свою ненависть к людям из Донбасса и Крыма, и мечтают осуществить свои самые извращенные людоедские желания. Чего они только не напридумывали за шесть лет гражданской войны, чего только не предлагали. В своем стремлении уничтожить соотечественников они сегодня нечем не отличаются от фашистской Германии времен Великой Отечественной войны…

Кравчук, Бессмертый, Фарион Ницой, Билецкий, Порошенко, Зеленский и многие другие из украинской власти уверовали, что они бессмертные и никогда не ответят за свои слова… Смертные, еще и какие смертные, и отвечать многим из них придется обязательно…


На днях в верховную зраду Украины был внесен законопроект о принудительном перемещении граждан России и военнопленных из Донбасса в особые спецпоселения. Т.е. выявление людей, которые угрожают безопасности Украины…

Начну с того, что концлагеря на территории незалежной функционируют уже давно. И не для кого уже это не является секретом… В этих лагерях, которые ни капельки не отличаются от фашистских лагерей, точно так же пытают и убивают людей как и нацисты 75 лет назад.

В законопроекте СБУ дают еще более широкие полномочия, хотя у них и так их было достаточно. Теперь и СБУ, и украинские вояки будут наделены полным правом задерживать россиян и жителей Донбасса без суда и следствия. И насильно удерживать на любой срок в специальных лагерях…

Приехала дочь из России проведать маму, попала в концлагерь и судьба этой дочери, которой шакалы из СБУ навешают всех собак, будет печальна. Хорошо если выкуп предложат при наличии родни в России. Главное, останется ли она живой после поездки к маме…

Вероятно и метки начнут пришивать на одежду задержанным… так делали фашисты, а укропы — ну что б поближе быть к своим идеологическим предкам…

В лагерях вероятно планируются и печи, чтобы уж бесследно исчезали россияне и жители Донбасса, - они же «угрожают» безопасности Украины… Колючая проволока, вышки с автоматчиками, и среди них штандартерфюрер в лице министра по делам временно оккупированных территорий…

Вообще я бы вспомнила всю историю создания концлагерей для жителей Донбасса от украинских властей…

Расово правильная галичанка Сыроид в 2017 году предложила жителей Донбасса интернировать, размещать в концлагерях и поражать в правах лет этак на 25. Раздавались и голоса, что нужно не просто селить в лагеря, а отбирать у семей детей, чтобы правильно воспитывать, разделять супругов… Ну в общем все по методичкам 1941 года…

Но этот проект так и заглох, хотя лагеря существуют, несмотря на то, что СБУ каждый раз пытается от этого откреститься.

После заявления правильной рагулихи Сыроид тема пошла на убыль, но глубоко засела в украинские государственные умы и всплыла снова уже сейчас.

За шесть лет были сотни раз предложены самые извращенные способы по уничтожению жителей Донбасса и Крыма… Это ж какими надо быть упырями, рождая своими мизерными мозгами такие кровавые идеи… К сожалению, на большее они не способны, слишком примитивны.

Буквально вчера бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу в Минске, дипломат Роман Бессмертный тоже пошел в разнос… Как же ему будет, вероятно, прекрасно жить, если Украина отрежет от электричества и воды миллионы жителей Донбасса, про Крым я не говорю, там это уже давно решено…

Как ему станет легко и чудесно на душе, если миллионы жителей Донбасса начнут умирать и болеть. Вероятно, после этого на Украине начнется процветание и счастье будет выплескиваться из всех щелей…

Еще этот идиот предлагает переманить самую лояльную Киеву часть населения Крыма и Донбасса на свою территорию… Вот тут точно умалишенный… За шесть лет гражданской войны большая половина тех, кто поверил Украине и переехал в неньку, давно вернулся. Сбежали от полного беспредела и ужаса современной Украины…

Как в их головах это рождается, если там, кроме функции поглощать пищу, больше нет ничего?


Да так же как и все мысли, — что вот еще чуть–чуть и Донбасс и Крым вернутся на Украину, и вот тогда они запанують…

Ущербные и кровожадные, вам никогда не видать Донбасс, вам никогда не видать Крым, вы можете строить сотни тысяч планов и кровожадных сценариев, осуществляя их лишь в своих головах… На большее вы не способны…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



65
Источник
Похожие новости
14 ноября 2020, 00:45
«Через месяц-два» – Украину ждёт карабахский сценарий
14 ноября 2020, 00:45
Зе-режим прекращает рядится в овечью шкуру и начинает войну
14 ноября 2020, 09:55
Рагули и отребье в ожидании Кернеса. Новый политический расклад в Харькове
15 ноября 2020, 02:25
В войне с БелАЭС у Литвы появился новый враг
16 ноября 2020, 00:25
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протекторат РФ
14 ноября 2020, 09:55
Главное слово года: Ницой разгневал «новый матюк» в украинском языке
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 ноября 2020, 00:25
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под протект...
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови ...
16 ноября 2020, 05:00
Президент Белорусии отверг идею транзита: "Никаких преемников"
16 ноября 2020, 01:20
Главный секрет российской авиации: Sohu рассказали, как русские дали шанс США
16 ноября 2020, 01:20
Граждане Молдовы из ПМР выбирали президента под охраной полиции
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 ноября 2020, 17:35
Российские миротворцы появятся на польско-украинской границе после атаки Киева на Донбасс
12 ноября 2020, 04:45
Киев попытался подсунуть разрушительный план по Донбассу: Грызлов разоблачил замысел
12 ноября 2020, 23:05
Греф отказался от Крыма, по-хамски ответив на жёсткий вопрос: В его фразе уловили "важную деталь"
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
14 ноября 2020, 02:35
Для русских не жалко: В Карабахе продавщица выручила миротворцев, оказавшихся без наличных
12 ноября 2020, 02:55
"Отсталая Россия" проиграет в войне с Украиной - Гордон
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.