Украинские корни античной космической цивилизации • 101 • Аналитика



Но жив, жив курилка. И недавно в свет вышел фундаментальный труд украинских «учёных», а именно учебник географии для 8-го класса за авторством Петро Масляка и Светланы Капирулиной. Данный труд родился ещё в 2016 году в Каменец-Подольском в издательстве «Аксиома». Получив одобрение Министерства образования и науки, а также выплыв в СМИ, учебник вызвал скандал даже на Украине.



Кстати, в заглавие я вывел отнюдь не злую иронию или желчный сарказм собственного производства. Эти сакраментальные слова выведены в своеобразный пролог одного из разделов этого учебного труда. И написаны они были гением современной географии Линой Костенко, весьма «объёмной» оранжевой писательницей. Да и кого же ещё звать предварять сей учебник, как не 88-летнюю гражданку Костенко, которая уже несколько лет готовит ещё более увесистый труд о деградации… России.







Лина Костенко "эксклюзивит" Украину



Правда, должен упомянуть, что мадам Костенко, чьи лучшие и, верно, самые адекватные годы пришлись на время «кровавого совка», за что она наверное и мстит, отнюдь не одинока. За большие заслуги на ниве образования и преподавательской деятельности, под которой понимается агитационный чёс, своими гениальными мыслями поделился и Святослав Вакарчук, встав с Линой на одну ступень.



В общем, должный настрой был создан, санитары закатали рукава. Углубимся в сей фолиант, чередуя перевод и скриншоты из самого учебника.







«Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня, — выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?»



Уже на вступлении, пардон, на «вступе», интерес санитаров к данному изданию начинает усиливаться. Не успел автор сих строк перевернуть и десяток страниц, как полёт украинской научной мысли пририсовал истории Украины (как некоей нелицензионной копии рейха) тысячу лет. Вину за сей оксюморон скинули на каких-то античных авторов. Дабы несчастные эллины не развалили гроб, в котором лежат, их имена названы не были. Только Геродот попал под раздачу способом тонким, как таракан. Несчастный грек, упоминая в своих трудах скифов, и представить себе не мог, какие фантазии будут бродить в мозгах гражданина Масляка и гражданки Капирулиной.







Но, должен уточнить, несчастные эллины не в одиночку будут разделять вину за одурачивание голов школьников. К концу книги парочка украинских «вчёных» так разойдётся, что даже американцы станут ярыми адептами тысячелетних украинцев. Кто-то из безвестных янки, оказывается, считает украинцев наидревнейшей нацией, которая ведёт «свий початок з тисачолитних глибин матриархату». И прошу обратить внимание на изумительную доказательную и аргументационную базу. Но не будем забегать вперёд.



Но геродотовы даты – это маловато будет. Посему украинские авторы вспомнили о Трипольской культуре. Какое отношение она имеет к Украине и носили ли трипольцы шаровары, смазанные салом, не объясняют, но для юных школьных черепных коробок этого и не надо. Особый колорит состоит в том, что столь древние «цивилизации», оказывается, брезговали селиться на территории будущего «кровавого мордора».



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В разделе «географическая территория Украины» фантомный жупел Крыма и Донбасса в виде комплекса неполноценности пропечатан чёрным по белому. Естественно, эти территории названы «окупованими». И, конечно, как компенсация этого зуда утверждается старая мантра – «весь свет с нами». Учитывая, что учебник будет ходить в школах не один год, получается, самые «свидомые» попрощались с этими землями. Так «це зрада», чи «перемога»?



Естественно, соседство с Россией и Белоруссией в малолетние головы парубков вбивается как крайне невыгодное, а сами страны являются кризисными. Верно, процветание уже накрыло и авторов сего труда.







А чтобы у малолеток не возникал вопрос, по какой причине им приходится учиться в стылых классах, им внушают карикатурный уровень гордости за тысячелетнюю державу Украину. Каким макаром «свидомые вчёные» накрутили счётчик своему квазигосударству? Очень просто: к праукраинским державам они отнесли государства не только скифов, но и сарматов, готов и антов.



У автора статьи возник вопрос: а почему сразу не динозавров и мамонтов? И погублена эта развитая древняя цивилизация ящеров предательски запущенным «москолями» астероидом!



Вообще, вопрос тысячелетия Украины будет всплывать в учебнике в каждом разделе.



Жгучая боль в интимных местах доходит до того, что на карте разницы во времени между Киевом и мировыми столицами указаны столь важные для Украины города, как Мадрид, Мехико и Канберра, а вот Москва и Владивосток, видимо, находятся на какой-то серой территории. И, конечно, отдельно упомянуты «окупование» территории, которые, вот негодяи, предательски живут по московскому времени.



«Непреодолимая тяга к звездам — это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве с ракетостроения и освоения космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все остальные народы мира, вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы».



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И, конечно, в ряду этнических украинцев оказались Сергей Королёв, родившийся в семье учителя русской словесности Павла Королёва с Могилёвщины, и Игорь Сикорский, отцом которого был Иван Сикорский – профессор Киевского университета на кафедре душевных и нервных болезней. Что-то мне подсказывает, что скоро эта профессия будет на Украине в диком дефиците – кто-то же должен давать нардепам справки на случай войны или внезапного ареста.



Но более всего интересно, что резкий скачок в космос даже в этом фантастическом рассказе ничего не предваряет. Сотни абзацев посвящены тысячелетней «землеробской» нации, а вот индустриальному скачку, осуществлённому только благодаря Союзу, выведшему первого «Миколу» на орбиту, – ничего. Создаётся впечатление, что гарный хлопец залез в ракету, даже не счистив кизяки с сапог.



При этом господа противоречат не только здравому смыслу, но и самим себе. Так бывает, когда человек страдает психическими заболеваниями. Несмотря на такую самостийность и древность укров, переливаемую из пустого в порожнее почти на каждой странице, вдруг граждане приходят к выводу, что украинцы – это славянизированные германцы ввиду присущей украинцам… аккуратности.







Но неужели не пришли в ужас специализированные институты и профессорский состав? Пришли. Пришли в неописуемый ужас. И более всех возмущался трендовый институт национальной памяти, который, проведя фундаментальное исследование, выяснил: ещё 8 памятников Ленину не снесены в незалежной! Казалось бы, украинские придворные учёные, обслуживающие киевскую националистическую хунту, уже ничем санитаров удивить не могут. И Чёрное море вырыли, и Кавказские горы насыпали, и в Южной Месопотамии наследили, и даже первый подводный «човен» изобрели. Правда, по некоторым данным, при реконструкции погружения этого вновь отстроенного исторического аппарата обречённые на славу украинские моряки едва не утонули.Но жив, жив курилка. И недавно в свет вышел фундаментальный труд украинских «учёных», а именно учебник географии для 8-го класса за авторством Петро Масляка и Светланы Капирулиной. Данный труд родился ещё в 2016 году в Каменец-Подольском в издательстве «Аксиома». Получив одобрение Министерства образования и науки, а также выплыв в СМИ, учебник вызвал скандал даже на Украине.Кстати, в заглавие я вывел отнюдь не злую иронию или желчный сарказм собственного производства. Эти сакраментальные слова выведены в своеобразный пролог одного из разделов этого учебного труда. И написаны они были гением современной географии Линой Костенко, весьма «объёмной» оранжевой писательницей. Да и кого же ещё звать предварять сей учебник, как не 88-летнюю гражданку Костенко, которая уже несколько лет готовит ещё более увесистый труд о деградации… России.Правда, должен упомянуть, что мадам Костенко, чьи лучшие и, верно, самые адекватные годы пришлись на время «кровавого совка», за что она наверное и мстит, отнюдь не одинока. За большие заслуги на ниве образования и преподавательской деятельности, под которой понимается агитационный чёс, своими гениальными мыслями поделился и Святослав Вакарчук, встав с Линой на одну ступень.В общем, должный настрой был создан, санитары закатали рукава. Углубимся в сей фолиант, чередуя перевод и скриншоты из самого учебника.Уже на вступлении, пардон, на «вступе», интерес санитаров к данному изданию начинает усиливаться. Не успел автор сих строк перевернуть и десяток страниц, как полёт украинской научной мысли пририсовал истории Украины (как некоей нелицензионной копии рейха) тысячу лет. Вину за сей оксюморон скинули на каких-то античных авторов. Дабы несчастные эллины не развалили гроб, в котором лежат, их имена названы не были. Только Геродот попал под раздачу способом тонким, как таракан. Несчастный грек, упоминая в своих трудах скифов, и представить себе не мог, какие фантазии будут бродить в мозгах гражданина Масляка и гражданки Капирулиной.Но, должен уточнить, несчастные эллины не в одиночку будут разделять вину за одурачивание голов школьников. К концу книги парочка украинских «вчёных» так разойдётся, что даже американцы станут ярыми адептами тысячелетних украинцев. Кто-то из безвестных янки, оказывается, считает украинцев наидревнейшей нацией, которая ведёт «свий початок з тисачолитних глибин матриархату». И прошу обратить внимание на изумительную доказательную и аргументационную базу. Но не будем забегать вперёд.Но геродотовы даты – это маловато будет. Посему украинские авторы вспомнили о Трипольской культуре. Какое отношение она имеет к Украине и носили ли трипольцы шаровары, смазанные салом, не объясняют, но для юных школьных черепных коробок этого и не надо. Особый колорит состоит в том, что столь древние «цивилизации», оказывается, брезговали селиться на территории будущего «кровавого мордора».В разделе «географическая территория Украины» фантомный жупел Крыма и Донбасса в виде комплекса неполноценности пропечатан чёрным по белому. Естественно, эти территории названы «окупованими». И, конечно, как компенсация этого зуда утверждается старая мантра – «весь свет с нами». Учитывая, что учебник будет ходить в школах не один год, получается, самые «свидомые» попрощались с этими землями. Так «це зрада», чи «перемога»?Естественно, соседство с Россией и Белоруссией в малолетние головы парубков вбивается как крайне невыгодное, а сами страны являются кризисными. Верно, процветание уже накрыло и авторов сего труда.А чтобы у малолеток не возникал вопрос, по какой причине им приходится учиться в стылых классах, им внушают карикатурный уровень гордости за тысячелетнюю державу Украину. Каким макаром «свидомые вчёные» накрутили счётчик своему квазигосударству? Очень просто: к праукраинским державам они отнесли государства не только скифов, но и сарматов, готов и антов.У автора статьи возник вопрос: а почему сразу не динозавров и мамонтов? И погублена эта развитая древняя цивилизация ящеров предательски запущенным «москолями» астероидом!Вообще, вопрос тысячелетия Украины будет всплывать в учебнике в каждом разделе.Жгучая боль в интимных местах доходит до того, что на карте разницы во времени между Киевом и мировыми столицами указаны столь важные для Украины города, как Мадрид, Мехико и Канберра, а вот Москва и Владивосток, видимо, находятся на какой-то серой территории. И, конечно, отдельно упомянуты «окупование» территории, которые, вот негодяи, предательски живут по московскому времени.И, конечно, в ряду этнических украинцев оказались Сергей Королёв, родившийся в семье учителя русской словесности Павла Королёва с Могилёвщины, и Игорь Сикорский, отцом которого был Иван Сикорский – профессор Киевского университета на кафедре душевных и нервных болезней. Что-то мне подсказывает, что скоро эта профессия будет на Украине в диком дефиците – кто-то же должен давать нардепам справки на случай войны или внезапного ареста.Но более всего интересно, что резкий скачок в космос даже в этом фантастическом рассказе ничего не предваряет. Сотни абзацев посвящены тысячелетней «землеробской» нации, а вот индустриальному скачку, осуществлённому только благодаря Союзу, выведшему первого «Миколу» на орбиту, – ничего. Создаётся впечатление, что гарный хлопец залез в ракету, даже не счистив кизяки с сапог.При этом господа противоречат не только здравому смыслу, но и самим себе. Так бывает, когда человек страдает психическими заболеваниями. Несмотря на такую самостийность и древность укров, переливаемую из пустого в порожнее почти на каждой странице, вдруг граждане приходят к выводу, что украинцы – это славянизированные германцы ввиду присущей украинцам… аккуратности.Но неужели не пришли в ужас специализированные институты и профессорский состав? Пришли. Пришли в неописуемый ужас. И более всех возмущался трендовый институт национальной памяти, который, проведя фундаментальное исследование, выяснил: ещё 8 памятников Ленину не снесены в незалежной! Автор: Восточный ветер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 101 Источник Похожие новости Турция должна сделать выбор: НАТО или БРИКС Демократия умерла в прямом эфире Живописец Трамп и обнажённый Китай

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