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Украинские корабли "могут быть уничтожены за секунду", заявили в Крыму

26 ноября 2018, 00:09  •  184 • Политика
Действия Украины в районе Керченского пролива не угрожают крымчанам, заявил спикер Госсовета Крыма, добавив, украинские корабли "могут быть уничтожены за секунду".
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что действия Украины в районе Керченского пролива не являются угрозой для крымчан. О позиции Константинов заявил в ходе брифинга в воскресенье, 25 ноября.
Предпринимаемые сегодня меры безопасности - "достаточные для безопасности крымчан". Более того, при необходимости "все это (украинские корабли. - Ред.) может быть уничтожено за одну секунду". Однако подобная ликвидация - нежелательная мера, подчеркнул спикер Госсовета Крыма.
"Там украинцы, живые люди, наш братский народ, никто не хочет втягиваться в такие вещи, чтобы избежать кровопролития", - сказал Константинов.
В общем и целом Владимир Константинов уверен, что на подобные провокации украинцев поддаваться нельзя. Спикер Госсовета Крыма считает, что российское руководство примет "адекватные меры" и спокойно отнесется к произошедшему.
Ранее в Погрануправлении ФСБ России по Крыму сообщали, что три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу РФ, вошли в территориальные воды и опасно маневрируют. Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Пограничная служба принимает все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

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