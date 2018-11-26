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Украинские корабли начали отход от Керченского пролива, заявил источник

26 ноября 2018, 00:09  •  151 • Политика
Простояв несколько часов на якоре, корабли украинских ВМС покинули территорию у границ России. Ранее они на крейсерской скорости пытались достичь Керченского пролива, но не преуспели.
Источник сообщил об отходе украинских кораблей от Керченского пролива. Несколько часов корабли простояли на якоре, не решаясь на какие бы то ни было действия.
Напомним, ранее два бронированных катера и буксир украинских ВМС направились из порта Одессы в Мариуполь и без предварительного уведомления российской стороны пересекли границу и вошли в территориальные воды России.
В то же время источник в Минобороны Украины заявил, что бронетанкер ВМСУ "Бердянск" был подбит, после чего начался его захват. Уточнялось, что катер будут брать на абордаж российские военные. Судно же потеряло ход и, по всей видимости, отход осуществить не сможет.
Официальные источники пока не подтверждают иинформацию.

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