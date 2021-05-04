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Украинские компании подали иски к России на миллиарды долларов

04 мая 2021, 04:15  •  39 • Украина

Украинские компании, которые понесли урон из-за присоединения Крыма и конфликта на Донбассе, подали иски к России на общую сумму более 4,5 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Наши исковые претензии исчисляются более чем 4,5 млрд долл. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потерявшие доход, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли», — заявил Енин.

Также он рассказал, что уже есть первые положительные результаты, хотя главные иски еще впереди.

«Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. И по трем из них как минимум есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно 250 млн долларов», — сообщил Енин.

В то же время он отметил, что российская сторона пытается обжаловать решения коммерческих арбитражей, но это не останавливает решения, а только поднимает цену, поскольку начисляется пеня.

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