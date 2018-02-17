Украинские хроники: город-герой под бандеровским флагом

- Где вы увидели на Украине бандеровцев? – этот вопрос задают вот уже четыре года российские либералы вместе с украинцами, в упор не замечая происходящего на Незалежной. Вернее, задавали до недавнего времени. А вот некоторое время тому назад они перестали это отрицать и начали гордиться своими бандеровскими предками.

Львов и Тернополь в ответ на «антибандеровский» закон, принятый сеймом Польши и подписанный президентом этой страны Анджеем Дудой, уже приняли решение о том, что красно-черный флаг ОУН-УПА (запрещена в России - ред.) будет подниматься над зданиями органов власти по праздникам и памятным датам. В принципе, это объяснимо, именно на Западной Украине бандеровское движение было самым сильным и пользовалось поддержкой со стороны значительной части населения. Такой, что его ликвидация заняла больше десяти лет с момента окончания Великой Отечественной войны.

Но, буквально в прошедшую пятницу, 16 февраля к своим коллегам с Западенщины решили присоединиться депутаты Киевской Рады, чтобы доказать свою свидомость и новоукраинский патриотизм. «На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения «Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных в г. Киеве государственных администраций (РГА)». Согласно проекту решения, возле здания Киеврады, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН», - говорится в сообщении на сайте Киеврады. Причем, речь идет не о голубом флаге с желтыми тризубом и мечом, который взяли себе просто ОУНовцы, а именно о бандеровцах, черно-красном флаге ОУН-УПА, который взял себе на современном этапе «Правый сектор», также запрещенный в РФ, как и ОУН-УПА.

«Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев, - говорится в сообщении. - В частности, предложены следующие даты:

1 января — День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;

22 января — День Соборности Украины;

29 января — День памяти Героев Крут;

3 февраля — Создание ОУН;

20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни;

5 марта — Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;

14 марта — День украинского добровольца;

Третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий;

23 мая — День Героев;

14 июня — День рождения полковника Армии УНР (запрещена в РФ - ред.) Евгения Коновальца;

30 июня — Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, председателя Секретариата УГВР Романа Шухевича;

30 июля — Создание УВО;

14 октября — День защитника Украины, день создания УПА».

- Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, вывешивать стяг ОУН в определенные даты, - заявил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.

Идейный вдохновитель Волынской резни, нацистский пособник Бандера, нацистский пособник гауптман Шухевич, агент немецкой разведки Евген Коновалец, отдавший главе абвера свою организацию украинских националистов для обучения их шпионскому ремеслу – вот они, нынешние герои Незалежной, чью память решили почтить и отметить праздники в столице Украины городе-герое Киеве. Можно только догадываться, каких еще «героев» наберут в нынешней Украине для чествования.

Если для кого это и станет сюрпризом, то только для Европы, чьи политики готовы до сих пор рассматривать украинских радикалов-неонацистов хоть под микроскопом, чтобы увидеть в них ростки европейской демократии. Факельные марши в честь дня рождения Бандеры Европа ведь приняла и не озвучила ни одной претензии. Ничего, такими темпами, над городом-героем Киевом скоро и свастику поднимут. Тем более, что люди, украсившие себя свастиками-татуировками уже несколько лет как вошли в органы государственной власти Украины.

*Огранизация, запрещенная в Российской Федерации.