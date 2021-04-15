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Украинские катера "пободались" с русскими в Азовском море. Киеву напомнили об опыте Порошенко

15 апреля 2021, 19:15  •  214 • Политика
Украина обвинила Россию в создании "провокации" в Азовском море. Украинские катера "пободались" с русскими, сопровождая торговые корабли. Киеву в ответ напомнили о печальном опыте Порошенко, который тоже пытался бороться с Россией на море.
Об инциденте, который якобы произошёл в 25 милях от Керченского пролива, сообщил в четверг главный редактор украинского издания BlackSeaNews, глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
По его словам, минувшей ночью пять катеров ФСБ начали "создавать провокацию" в отношении украинских МБАКов (малых бронированных артиллерийских катеров) типа "Гюрза-М", которые сопровождали торговые суда. В чём именно заключались эти "провокации" - не уточняется, однако, как утверждает Клименко, в ответ украинские моряки предупредили русских о готовности использовать оружие.
До стрельбы дело так и не дошло - все моряки вернулись живыми и здоровыми в порт. Примечательно, что никаких официальных заявления по поводу данного инцидента с украинской стороны пока не последовало.
Украинские катера "пободались" с российскими. Все моряки успешно вернулись в порт приписки. Помнится, у Петра Алексеича получилось победить российских флот получилось не очень, - пишет Telegram-канал "Зрада чи пермога".
Скриншот:Telegram/Зрада чи Перемога
Речь идёт об инциденте, который произошёл 25 ноября 2018 года. Тогда бывший президент Украины Пётр Порошенко распорядился направить военные суда в Керченский пролив. Украинские корабли при этом вторглись в территориальные воды России и не отвечали на приказ остановиться. В итоге корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ задержали нарушителей. Москва вернула украинских моряков и технику в сентябре 2019 года в рамках большого обмена удерживаемыми лицами. Приказ Порошенко стал поводом для возбуждения против него уголовного дела на Украине по статье "Госизмена". Следователи полагают, что политик осознанно отправил моряков в Керченский пролив, чтобы использовать обострение как повод для введения военного положения и отменить выборы. И хотя он действительно ввёл военное положение в некоторых регионах, выборы отменить у Порошенко всё же не получилось.

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