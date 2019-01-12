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Украинские каратели сбили беспилотник ОБСЕ над своей территорией в Донбассе

12 января 2019, 13:24  •  93 • В мире
Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был обстрелян украинскими карателями в районе населенного пункта Попасная в Донбассе, остающегося под контролем Киева. Об этом рассказали в пресс-службе миссии.
Команда миссии управляла полетом мини-беспилотника, наблюдая за снегоуборочными работами на автодороге T-0504 на восточной окраине населенного пункта Попасная. В этот момент наблюдатели услышали шесть очередей из автомата на расстоянии около 1,5-2 километров от своего местонахождения, сообщили сотрудники пресс-службы СММ ОБСЕ.
В результате беспилотник стал снижаться, и вскоре патруль миссии утратил управление над ним. Наблюдатели не смогли его вернуть, пояснили в пресс-службе.
Ранее 2 января СММ ОБСЕ рассказала о том, что ее беспилотник был обстрелян в ходе полета над украинской частью территории Донбасса в районе населенного пункта Артема, однако аппарат не был поврежден.
Об этом сообщает РИА Новости.

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