Украинские каратели сбили беспилотник ОБСЕ над своей территорией в Донбассе

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ был обстрелян украинскими карателями в районе населенного пункта Попасная в Донбассе, остающегося под контролем Киева. Об этом рассказали в пресс-службе миссии.

Команда миссии управляла полетом мини-беспилотника, наблюдая за снегоуборочными работами на автодороге T-0504 на восточной окраине населенного пункта Попасная. В этот момент наблюдатели услышали шесть очередей из автомата на расстоянии около 1,5-2 километров от своего местонахождения, сообщили сотрудники пресс-службы СММ ОБСЕ.

В результате беспилотник стал снижаться, и вскоре патруль миссии утратил управление над ним. Наблюдатели не смогли его вернуть, пояснили в пресс-службе.

Ранее 2 января СММ ОБСЕ рассказала о том, что ее беспилотник был обстрелян в ходе полета над украинской частью территории Донбасса в районе населенного пункта Артема, однако аппарат не был поврежден.

Об этом сообщает РИА Новости.