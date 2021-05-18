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Украинские издания сообщили о планах строительства нового водохранилища под Симферополем – в чём подвох?

18 мая 2021, 13:55  •  69 • Украина
На окраине крымской столицы уже есть одно водохранилище, в районе Марьино – то самое, которое нынче почти совсем пересохло, и куда, как неоднократно сообщало наше издание, сбрасывает канализационные стоки элитный посёлок. Но киевский «Цензор» настаивает – якобы глава Крыма Сергей Аксёнов санкционировал строительство «дополнительного водохранилища» в Симферополе «на 15 млн. кубометров». То, что деньги на это найдутся, нет сомнений. Сомнения вызывает непраздный вопрос, где собираются строить.
Советские геодезисты, выбирая после войны место под водохранилище, пришли к выводу, что все возможные варианты его размещения никуда не годятся. Неизбежно возникают те или иные риски. Но не построить водохранилище было нельзя. В итоге рискнули, сыграв в русскую рулетку с половиной крымской столицы. Дело в том, что старая часть города находится на возвышенности, и ей в случае прорыва плотины ничто не угрожает. А новостройки пятидесятых-шестидесятых годов разрастались в низине, и, случись нештатная ситуация, эту половину города в одночасье смыло бы и затопило. И хотя вырытое водохранилище огородили капитальной плотиной, все советские годы (да и позже) за ней постоянно и пристально приглядывали, как бы не прорвало. У солдат, охранявших плотину, был приказ открывать огонь на поражение без предупреждения по любой живой цели, оказавшейся в охраняемой зоне. Мало ли, вдруг теракт?
Поскольку новое водохранилище может быть вырыто только на месте старого (что подтверждается всевозможными техническими актами Крымгеологии советских времён), напрашивается непраздный вопрос – а выдержит ли имеющаяся плотина? Ведь Аксёнов озвучил лишь план расширения водохранилища, а об укреплении старой или строительстве новой плотины он не сказал ни слова. Специалистов – и в Киеве, и в Симферополе, – планы Аксёнова несколько озадачили, ведь нагрузка на старую плотину может оказаться запредельной, и есть риск, что в критической ситуации под воду уйдёт половина города. Правда, поговаривают, что водохранилище могут соорудить на новом месте, а именно в районе Каменки, на месте бывшей городской свалки, где нынче проводят рекультивацию. Но и эта диспозиция тоже небезопасна – Каменка, как и Марьино, находится на возвышенности относительно части города, расположенной в низине. И сохранятся, таким образом, все прежние риски.
Несколько странно, что об этом приходится узнавать из украинских источников – отчего-то крымские издания об инициативе Аксёнова умолчали. Остаётся надеяться, что строители тысячу раз отмерят, и только затем отрежут.

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