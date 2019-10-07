Украинские горняки отказались спускаться в забой из-за долгов

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что работники шахты «Горская» в Луганской области Украины отказались спускаться в забой из-за долгов по заработной плате.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня утром горняки шахты «Горная» госпредприятия «Первомайскуголь» Луганской области отказались спускаться в забой. Они написали и передали администрации предприятия заявления, в которых отметили, что уже не в силах — ни в физических, ни в моральных — работать на пустой желудок», — указал он.

По его словам, горняки предупредили, что не приступят к работе, пока не будет погашена задолженность по заработной плате.

Ранее Волынец сообщал, что работники шахты «Бужанская» отказались подниматься на поверхность и потребовали выплатить им долги по зарплате.

12 августа рабочие украинских шахт «Кураховская» и «Украина» перекрыли дорогу, требуя выплатить долги по заработной плате. Чуть позже горняки шахты «Капитальная» отказались работать из-за задолженности по зарплате.

Подробнее о ситуации на украинских шахтах — в материале RT.