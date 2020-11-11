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Украинские генералы вынуждены будут признать: "С Россией воевать бесполезно"
11 ноября 2020, 16:50 • 243 • Политика
Украинские генералы вынуждены будут признать, что "с Россией воевать бесполезно", уверен Виктор Баранец. Он заметил, что в обществе на Украине "назревает прозрение". Народ уже не воспринимает всерьёз милитаристские лозунги и призывы к походам на Донбасс и Крым.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал браваду украинских политиков о намерении захватить Крым и Донбасс.
Собеседник Царьграда заметил, что ранее в Киеве обещали чуть ли не совместный с Турцией поход на российский полуостров. Тем не менее после отказа Анкары от поставок украинских двигателей для производства своих БПЛА Bayraktar TB2 данные планы кажутся ещё более фантастичными.
Эксперт добавил, что спекуляции на тему о силовом взятии Крыма стали частью политической программы президента Незалежной Владимира Зеленского, который регулярно подбрасывает дрова в костёр крайнего украинского национализма и подбивает политиков и генералов на военный захват.
При этом, добавил он, сам народ Украины прекрасно понимает, куда завели его политики, авантюристы, осознаёт, что такими милитаристскими лозунгами и призывами Киев пытается отвлечь граждан от очень серьёзных экономических проблем.
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