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Украинские генералы вынуждены будут признать: "С Россией воевать бесполезно"

11 ноября 2020, 16:50  •  243 • Политика
Украинские генералы вынуждены будут признать, что "с Россией воевать бесполезно", уверен Виктор Баранец. Он заметил, что в обществе на Украине "назревает прозрение". Народ уже не воспринимает всерьёз милитаристские лозунги и призывы к походам на Донбасс и Крым.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал браваду украинских политиков о намерении захватить Крым и Донбасс.
Собеседник Царьграда заметил, что ранее в Киеве обещали чуть ли не совместный с Турцией поход на российский полуостров. Тем не менее после отказа Анкары от поставок украинских двигателей для производства своих БПЛА Bayraktar TB2 данные планы кажутся ещё более фантастичными.
Эксперт добавил, что спекуляции на тему о силовом взятии Крыма стали частью политической программы президента Незалежной Владимира Зеленского, который регулярно подбрасывает дрова в костёр крайнего украинского национализма и подбивает политиков и генералов на военный захват.
"Этого, конечно, никогда не произойдёт. Если ВСУ ринутся на Крым и случится украинско-российская война, то она, скорее всего, быстро закончится у дверей администрации Зеленского. Потому что тут терпение России, конечно, лопнет", - заметил Баранец.
При этом, добавил он, сам народ Украины прекрасно понимает, куда завели его политики, авантюристы, осознаёт, что такими милитаристскими лозунгами и призывами Киев пытается отвлечь граждан от очень серьёзных экономических проблем.
"После авантюры 2014 года, мне кажется, назревает прозрение. Если внутри армии ещё сохранились какие-то националистические очаги, которые всё ещё помышляют о походе на Крым или Донбасс, то в сердцевине украинского народа уже таких мироощущений нет. Украинский народ прекрасно понимает, что с Россией воевать бесполезно. Что Российская армия достаточно мощная для того, чтобы, в общем-то, раз и навсегда отбить охоту у украинских генералов мечтать о возвращении Крыма и Донбасса", - резюмировал собеседник Царьграда.

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