Украинские генералы вынуждены будут признать: "С Россией воевать бесполезно"

Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал браваду украинских политиков о намерении захватить Крым и Донбасс.

Собеседник Царьграда заметил, что ранее в Киеве обещали чуть ли не совместный с Турцией поход на российский полуостров. Тем не менее после отказа Анкары от поставок украинских двигателей для производства своих БПЛА Bayraktar TB2 данные планы кажутся ещё более фантастичными.

Эксперт добавил, что спекуляции на тему о силовом взятии Крыма стали частью политической программы президента Незалежной Владимира Зеленского, который регулярно подбрасывает дрова в костёр крайнего украинского национализма и подбивает политиков и генералов на военный захват.

"Этого, конечно, никогда не произойдёт. Если ВСУ ринутся на Крым и случится украинско-российская война, то она, скорее всего, быстро закончится у дверей администрации Зеленского. Потому что тут терпение России, конечно, лопнет", - заметил Баранец.

При этом, добавил он, сам народ Украины прекрасно понимает, куда завели его политики, авантюристы, осознаёт, что такими милитаристскими лозунгами и призывами Киев пытается отвлечь граждан от очень серьёзных экономических проблем.