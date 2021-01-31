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Украинские генералы подали в суд на Минобороны

31 января 2021, 10:40  •  281 • Украина
Киев, 31 января. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Корнийчук и командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов подали в суд на Минобороны Украины.
В суд Киева были направлен иски с требованием отменить дисциплинарные взыскания, вынесенные в отношении военачальников по результатам служебного расследования. Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Дроздов аналогично подал иск Винницкий окружной административный суд, рассмотрение которого пройдет 3 февраля. Об этом пишет ТАСС.
Дроздов и Корнийчук получили строгий выговор 27 ноября 2020 года от министра обороны Украины Андрея Тарана. Ведомство также вынесло дисциплинарное взыскание Хомчаку. Военные просят суд признать незаконными и отменить приказы о дисциплинарных взысканиях.
Украинское военное руководство опубликовало список иностранного вооружения, которое планирует приобрести для ВСУ в 2021 году. Украина хочет купить литовские беспилотники EDM4S-UA, системы для стрелкового вооружения SL-520PEF, американские снайперские винтовки Barrett, подводные аппараты, парашютные системы, датский радар MFTR-2100/39 и словацкие машины разминирования BOZENA-4 и BOZENA-5.
Автор: Елена Иванова

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