Украинские генералы мечтают намотать Донбасс на гусеницы танков • 150 • Украина

Украина не может противостоять России с позиции силы, а потому нужно иметь копье, которым можно будут заколоть русского медведя.



Об этом в интервью киевскому интернет-таблоиду «Обозреватель» заявил заместитель секретаря СНБО Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос.



По его словам, президент РФ Владимир Путин никогда не пойдет на уступки Украине по Донбассу, поскольку чувствует слабость Украины.



«А сейчас мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест – зайца и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии», – сказал Кривонос.



Это интервью не осталось без внимания российских СМИ.



«Что ж, по крайней мере честно. Вариант прекращения войны в Донбассе украинские генералы даже не рассматривают. Для них это непостижимо. И даже неинтересно. Им нужна шкура русского медведя. Или хотя бы — что бы он не мешал намотать Донбасс на гусеницы. Стоял бы в стороне, смотрел на это и не дергался», – пишет «Комсомольская правда».



При этом издание подчеркивает, что Россия не позволит Киеву завоевать ЛДНР.



«Понятно, что Россия этого не допустит. Как понятно, что и Украина вряд ли в обозримом будущем станет мощнее России. Ну не может заяц вырасти до медведя. Но договариваться с другими зайцами — с Донбасса — жевто-блакитный заяц не согласен. Видимо, в душе считая себя тоже медведем. Главное при этом — не смотреть в зеркало. И желательно, чтоб не пришел настоящий медведь и не навел в лесу порядок. Но в таком случае от Украины подвижек к миру можно даже не ждать. И не надеяться», – резюмирует издание.

Украина не может противостоять России с позиции силы, а потому нужно иметь копье, которым можно будут заколоть русского медведя.Об этом в интервью киевскому интернет-таблоиду «Обозреватель» заявил заместитель секретаря СНБО Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос.По его словам, президент РФ Владимир Путин никогда не пойдет на уступки Украине по Донбассу, поскольку чувствует слабость Украины.«А сейчас мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест – зайца и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии», – сказал Кривонос.Это интервью не осталось без внимания российских СМИ.«Что ж, по крайней мере честно. Вариант прекращения войны в Донбассе украинские генералы даже не рассматривают. Для них это непостижимо. И даже неинтересно. Им нужна шкура русского медведя. Или хотя бы — что бы он не мешал намотать Донбасс на гусеницы. Стоял бы в стороне, смотрел на это и не дергался», – пишет «Комсомольская правда».При этом издание подчеркивает, что Россия не позволит Киеву завоевать ЛДНР.«Понятно, что Россия этого не допустит. Как понятно, что и Украина вряд ли в обозримом будущем станет мощнее России. Ну не может заяц вырасти до медведя. Но договариваться с другими зайцами — с Донбасса — жевто-блакитный заяц не согласен. Видимо, в душе считая себя тоже медведем. Главное при этом — не смотреть в зеркало. И желательно, чтоб не пришел настоящий медведь и не навел в лесу порядок. Но в таком случае от Украины подвижек к миру можно даже не ждать. И не надеяться», – резюмирует издание. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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