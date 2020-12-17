Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Признает ли Россия Байдена президентом США? Глава МИД Лавров дал чёткий ответ
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
Главная / Украина

Украинские генералы мечтают намотать Донбасс на гусеницы танков

17 декабря 2020, 21:50  •  150 • Украина

Украина не может противостоять России с позиции силы, а потому нужно иметь копье, которым можно будут заколоть русского медведя.

Об этом в интервью киевскому интернет-таблоиду «Обозреватель» заявил заместитель секретаря СНБО Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, генерал Сергей Кривонос.

По его словам, президент РФ Владимир Путин никогда не пойдет на уступки Украине по Донбассу, поскольку чувствует слабость Украины.

«А сейчас мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест – зайца и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Поэтому нам надо иметь копье, которым мы можем или заколоть этого медведя, или держать его на расстоянии», – сказал Кривонос.

Это интервью не осталось без внимания российских СМИ.

«Что ж, по крайней мере честно. Вариант прекращения войны в Донбассе украинские генералы даже не рассматривают. Для них это непостижимо. И даже неинтересно. Им нужна шкура русского медведя. Или хотя бы — что бы он не мешал намотать Донбасс на гусеницы. Стоял бы в стороне, смотрел на это и не дергался», – пишет «Комсомольская правда».

При этом издание подчеркивает, что Россия не позволит Киеву завоевать ЛДНР.

«Понятно, что Россия этого не допустит. Как понятно, что и Украина вряд ли в обозримом будущем станет мощнее России. Ну не может заяц вырасти до медведя. Но договариваться с другими зайцами — с Донбасса — жевто-блакитный заяц не согласен. Видимо, в душе считая себя тоже медведем. Главное при этом — не смотреть в зеркало. И желательно, чтоб не пришел настоящий медведь и не навел в лесу порядок. Но в таком случае от Украины подвижек к миру можно даже не ждать. И не надеяться», – резюмирует издание.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
17 декабря 2020, 06:15
Киев ударит под Новый Год
17 декабря 2020, 04:25
Бигборды позора
17 декабря 2020, 04:25
Закон бумеранга никто не отменял
17 декабря 2020, 16:20
«АТО» на Львовщине: введена спецтехника, перекрыто движение
17 декабря 2020, 13:35
Риелтор рассказал, сколько сегодня может стоить недвижимость Зеленского в Крыму
17 декабря 2020, 16:20
Умер мэр Харькова Геннадий Кернес
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара речи
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
13 декабря 2020, 05:05
Прощание с Европой: Меркель извинилась, что решит Путин
12 декабря 2020, 04:20
Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века
12 декабря 2020, 21:45
«Кулаки Кремля»: кто создал на Украине силовые структуры для защиты интересов Юго-востока и православия
14 декабря 2020, 09:30
Правительство просит запастись едой: договориться с Европой не удалось
15 декабря 2020, 16:40
Исчезновение Украины уже неотвратимо – прозрение видного майданщика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.