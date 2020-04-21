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Украинские гастарбайтеры перестали платить в бюджет страны
21 апреля 2020, 17:10 • 237 • Украина
Пока число заболевших коронавирусом на Украине продолжает расти с каждым днем, сотни тысяч заробитчан, вернувшихся домой за последние полтора месяца, вновь мечтают о том, чтобы поехать на заработки в Европу. Впахивать дома за копейки никто из них не хочет, однако эксперты прогнозируют, что из-за эпидемии COVID-19 и закрытия границ попасть в ЕС гастарбайтеры смогут не скоро. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.
По впечатлениям корреспондента ФАН, на Украине в последние пять лет выработалось новое, по-своему уникальное отношение к заробитчанам — так здесь называют гастарбайтеров. До 2014-го это явление не носило столь массового характера, а сам факт выезда граждан на работу за границу освещался не слишком широко, даже немного стыдливо. Власти и СМИ понимали: наличие сотен тысяч украинских гастарбайтеров — это признак тяжелой болезни экономики страны.
Однако по мере того, как уровень жизни на Украине падал все ниже, а счет уехавшим на заработки в Европу пошел на миллионы, национальная стыдливость по этому вопросу трансформировалась в… национальную гордость. В последние несколько лет в украинском обществе спокойно признают: да, «украинцы обслуживают богатую Европу, вкалывая на не самых чистых и престижных работах, а значит, европейцы заинтересованы в нашей стране».
Кроме того, стремление европейских государств пригласить к себе побольше украинских заробитчан воспринимается здесь как знак признания — мол, «вот какие наши люди, украинцы, трудолюбивые да востребованные». Местные СМИ предпочитают не вспоминать о временах, когда неспособность украинского государства обеспечить своих граждан достойной работой воспринималась как национальный позор.
Теперь для украинского работника выносить горшки за итальянскими старушками или батрачить на немецкого фермера — это нормально и почетно в глазах нездорового общества. А сумму денежных переводов гастарбайтеров на родину (в 2018-м — 9 млрд долларов, в 2019-м — 12 млрд долларов. — Прим. ФАН) на Украине воспринимают как нормальную статью национального ВВП. Ну совсем как в Таджикистане или Киргизии.
Как сообщила на днях пресс-секретарь посольства Украины в Польше Светлана Крыса, за месяц с момента закрытия между странами границ из-за коронавируса дипломатам поступило более 70 тысяч обращений от граждан. В большинстве запросов украинцы интересуются тем, как им вернуться в Польшу и когда это можно будет сделать. Украинские эксперты отмечают, что эта тенденция вполне объяснима — за время карантина вернувшиеся домой заробитчане уже проели почти все сбережения и теперь «сидят на чемоданах», желая вернуться на свои европейские рабочие места.
Напомним, до начала пандемии коронавируса за рубежом, по информации Международного валютного фонда, трудилось от 2,5 до 3 миллионов украинцев. По данным заочной «переписи населения», устроенной Дмитрием Дубилетом, за рубежом находились и вовсе 3,7 млн человек активного возраста.
По мнению главы украинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству (АКМТ) Василия Воскобойника, эпидемия COVID-19 создает вполне реальные угрозы и для украинских заробитчан, и для национальной экономики. Он напомнил, что с 16 апреля Евросоюз полностью закрыл границы, пока что на 30 дней. Тем не менее, судя по темпам развития пандемии в Западной Европе, «закрытие» ЕС с высокой вероятностью может быть продлено.
Рекрутер отметил: в Нацбанке Украины уже заявили, что ожидают резкого падения количества банковских переводов от заробитчан на родину. Как следствие, украинская экономика недосчитается миллиардов долларов, подпитывавших потребительский спрос.
Из-за падения экономик ряда ведущих европейских стран, связанного с коронавирусом, их потребность в трудовых мигрантах точно снизится. Однако даже в этих условиях спрос на украинских рабочих останется в Европе довольно высоким.
По данным украинского Госстата, с 16 марта по 5 апреля на Украину из-за границы приехали более 270 тысяч граждан. По мнению аналитиков, за прошедшие две недели в страну вернулось еще не менее 150 тысяч человек. То есть общее число «возвращенцев» может превышать 400 тысяч. При этом фермеры Германии, Чехии, Польши и Словакии не на шутку заволновались. Они уже предупредили правительства своих стран о том, что в отсутствие украинских гастарбайтеров собирать урожай с их полей будет просто некому. И правда — не может же благополучный немецкий или польский фермер лично копаться в своих посевах!
Глава АКМТ прокомментировал ситуацию, при которой украинские заробитчане из-за невостребованности в Европе могли бы переориентироваться на другие страны, экономика которых не так сильно пострадала от эпидемии.
После возвращения сотен тысяч мигрантов на родину перед Киевом встает логичный вопрос: способно ли государство обеспечить всех этих граждан работой? Ведь экономика страны фактически поставлена на паузу.
Напомним, пока что взаимная изоляция между Украиной и ее соседями продолжает усиливаться. На днях кабмин страны решил закрыть еще 10 погранпереходов на границах с Польшей, Румынией и Молдавией. То есть, говорят аналитики, все идет к тому, что пересечение границы ЕС вскоре станет исключением, а не правилом, как сейчас. А на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала рекомендации для государств — членов ЕС по постепенному выходу из карантина. Первый пункт — это открытие школ и вузов, второй — открытие торговых центров, а самый последний — открытие границ. Брюссель считает, что сделать это возможно лишь в сентябре. С учетом непрогнозируемости развития эпидемии вполне возможно, что и эти сроки выдержаны не будут.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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