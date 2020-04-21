Украинские гастарбайтеры перестали платить в бюджет страны

Пока число заболевших коронавирусом на Украине продолжает расти с каждым днем, сотни тысяч заробитчан, вернувшихся домой за последние полтора месяца, вновь мечтают о том, чтобы поехать на заработки в Европу. Впахивать дома за копейки никто из них не хочет, однако эксперты прогнозируют, что из-за эпидемии COVID-19 и закрытия границ попасть в ЕС гастарбайтеры смогут не скоро. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

По впечатлениям корреспондента ФАН, на Украине в последние пять лет выработалось новое, по-своему уникальное отношение к заробитчанам — так здесь называют гастарбайтеров. До 2014-го это явление не носило столь массового характера, а сам факт выезда граждан на работу за границу освещался не слишком широко, даже немного стыдливо. Власти и СМИ понимали: наличие сотен тысяч украинских гастарбайтеров — это признак тяжелой болезни экономики страны.

Однако по мере того, как уровень жизни на Украине падал все ниже, а счет уехавшим на заработки в Европу пошел на миллионы, национальная стыдливость по этому вопросу трансформировалась в… национальную гордость. В последние несколько лет в украинском обществе спокойно признают: да, «украинцы обслуживают богатую Европу, вкалывая на не самых чистых и престижных работах, а значит, европейцы заинтересованы в нашей стране».

Кроме того, стремление европейских государств пригласить к себе побольше украинских заробитчан воспринимается здесь как знак признания — мол, «вот какие наши люди, украинцы, трудолюбивые да востребованные». Местные СМИ предпочитают не вспоминать о временах, когда неспособность украинского государства обеспечить своих граждан достойной работой воспринималась как национальный позор.

Теперь для украинского работника выносить горшки за итальянскими старушками или батрачить на немецкого фермера — это нормально и почетно в глазах нездорового общества. А сумму денежных переводов гастарбайтеров на родину (в 2018-м — 9 млрд долларов, в 2019-м — 12 млрд долларов. — Прим. ФАН) на Украине воспринимают как нормальную статью национального ВВП. Ну совсем как в Таджикистане или Киргизии.

Как сообщила на днях пресс-секретарь посольства Украины в Польше Светлана Крыса, за месяц с момента закрытия между странами границ из-за коронавируса дипломатам поступило более 70 тысяч обращений от граждан. В большинстве запросов украинцы интересуются тем, как им вернуться в Польшу и когда это можно будет сделать. Украинские эксперты отмечают, что эта тенденция вполне объяснима — за время карантина вернувшиеся домой заробитчане уже проели почти все сбережения и теперь «сидят на чемоданах», желая вернуться на свои европейские рабочие места.

Напомним, до начала пандемии коронавируса за рубежом, по информации Международного валютного фонда, трудилось от 2,5 до 3 миллионов украинцев. По данным заочной «переписи населения», устроенной Дмитрием Дубилетом, за рубежом находились и вовсе 3,7 млн человек активного возраста.

По мнению главы украинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству (АКМТ) Василия Воскобойника, эпидемия COVID-19 создает вполне реальные угрозы и для украинских заробитчан, и для национальной экономики. Он напомнил, что с 16 апреля Евросоюз полностью закрыл границы, пока что на 30 дней. Тем не менее, судя по темпам развития пандемии в Западной Европе, «закрытие» ЕС с высокой вероятностью может быть продлено.

«Если границы Евросоюза останутся на замке до июня-июля, это сильно повлияет на жизнь украинских трудовых мигрантов, а также на их количество, — считает аналитик. — Заробитчане, которые вернулись на Украину в последние полтора месяца, будут оставаться там до момента, пока страны ЕС вновь не откроют границы. Нужно четко понимать, что при любом развитии ситуации с пандемией бесконечный карантин не может себе позволить ни одно государство, ведь это ведет к обрушению экономики. Украинские трудовые мигранты, которые продолжили работать в ЕС, останутся там как минимум до конца карантина. Польша, например, в экстренном порядке продлила их пребывание на 30 дней — чтобы тысячи людей не остались полностью бесправными в чужой стране».

Рекрутер отметил: в Нацбанке Украины уже заявили, что ожидают резкого падения количества банковских переводов от заробитчан на родину. Как следствие, украинская экономика недосчитается миллиардов долларов, подпитывавших потребительский спрос.

«Точную сумму потерь украинской экономики сегодня не сможет подсчитать никто. Можно с уверенностью сказать, что переводы денег от заробитчан по результатам 2020 года сильно сократятся. И эта цифра будет больше, чем предполагают в Нацбанке. Даже в силу того, что сотни тысяч украинцев уже не смогут попасть на сезонные сельскохозяйственные работы и стройки в ЕС — их традиционные сферы занятости», — указывает эксперт.

Из-за падения экономик ряда ведущих европейских стран, связанного с коронавирусом, их потребность в трудовых мигрантах точно снизится. Однако даже в этих условиях спрос на украинских рабочих останется в Европе довольно высоким.

«Уже понятно, что потребность ведущих стран Евросоюза в трудовых мигрантах сократится. Например, в Германии и Британии всего за месяц уволили с работы десятки тысяч поляков, которые были вынуждены ехать домой, — говорит Воскобойник. — Спрос на украинцев все равно сохранится в Европе — там в связи с демографической ситуацией сильно ощущается нехватка рабочих рук. Наши заробитчане уже показали себя в государствах ЕС как трудолюбивые и основательные работники, которые легко ассимилируются в любой стране. К тому же на фоне пандемии европейцы будут намного опасливее относиться к трудовым мигрантам из Африки, Азии или с Ближнего Востока. Поэтому после карантина украинцы имеют хорошие шансы вернуться на работу в Европу».

По данным украинского Госстата, с 16 марта по 5 апреля на Украину из-за границы приехали более 270 тысяч граждан. По мнению аналитиков, за прошедшие две недели в страну вернулось еще не менее 150 тысяч человек. То есть общее число «возвращенцев» может превышать 400 тысяч. При этом фермеры Германии, Чехии, Польши и Словакии не на шутку заволновались. Они уже предупредили правительства своих стран о том, что в отсутствие украинских гастарбайтеров собирать урожай с их полей будет просто некому. И правда — не может же благополучный немецкий или польский фермер лично копаться в своих посевах!

Глава АКМТ прокомментировал ситуацию, при которой украинские заробитчане из-за невостребованности в Европе могли бы переориентироваться на другие страны, экономика которых не так сильно пострадала от эпидемии.

«Думаю, это маловероятно. Государства Европы ближе всего к Украине, туда легко можно приехать благодаря безвизу, и билет стоит относительно недорого, — заявил он. — Кроме того, развитые страны ЕС связаны между собой миллионами экономических связей, и какая-то одна из них не может быть успешной на фоне падения экономик у соседей. Неразвитые страны с сырьевой экономикой куда больше пострадают от экономического кризиса, ведь их сырье будет мало востребовано на мировых рынках и сильно упадет в цене. Поэтому они просто не смогут предложить хорошие условия для украинских заробитчан».

После возвращения сотен тысяч мигрантов на родину перед Киевом встает логичный вопрос: способно ли государство обеспечить всех этих граждан работой? Ведь экономика страны фактически поставлена на паузу.

«На Украине достаточно рабочих мест, чтобы удовлетворить спрос от трудовых мигрантов на работу дома. Правда, большинство этих рабочих мест — малооплачиваемые вакансии, на которые раньше мало кто обращал внимание, — отмечает эксперт. — Да, на фоне экономического кризиса к ним может возникнуть интерес. Но, как только карантин в Европе будет снят хотя бы частично, украинцы вновь будут искать места для трудоустройства за границей. К сожалению, украинский рынок труда не может всерьез измениться — при нынешней кратной разнице в зарплатах между Украиной и соседними странами ЕС».

Напомним, пока что взаимная изоляция между Украиной и ее соседями продолжает усиливаться. На днях кабмин страны решил закрыть еще 10 погранпереходов на границах с Польшей, Румынией и Молдавией. То есть, говорят аналитики, все идет к тому, что пересечение границы ЕС вскоре станет исключением, а не правилом, как сейчас. А на прошлой неделе Еврокомиссия опубликовала рекомендации для государств — членов ЕС по постепенному выходу из карантина. Первый пункт — это открытие школ и вузов, второй — открытие торговых центров, а самый последний — открытие границ. Брюссель считает, что сделать это возможно лишь в сентябре. С учетом непрогнозируемости развития эпидемии вполне возможно, что и эти сроки выдержаны не будут.