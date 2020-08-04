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Украинские гастарбайтеры 46 раз нарушили карантин в Эстонии. Заробитчан попросили на выход

04 августа 2020, 22:00  •  96 • Политика
Власти Эстонии потребовали депортации украинских гастарбайтеров, которые 46 раз нарушили правила двухнедельного карантина. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Заробитчан попросили на выход.
Вместо того чтобы сесть на карантин, эти люди плюют на безопасность других. Люди, вернувшиеся из стран с более высоким распространением вируса, должны сидеть дома, но им всё равно, - пишет дипломат в Facebook.
По его словам, работодатели тоже пренебрегают правилами безопасности, закрывая глаза на нарушение карантина. Даже от сельскохозяйственной Торговой палаты поступают комментарии в духе: "Это не ваше дело", отмечает Рейнсалу. В этих обстоятельствах, считает министр, власти должны штрафовать нарушителей и депортировать их на родину.
Ранее на украинских заробитчан пожаловались в Польше. По информации польской полиции, число преступлений среди украинских трудовых мигрантов растёт, а жертвами нередко становятся другие украинцы.

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