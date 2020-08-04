Украинские гастарбайтеры 46 раз нарушили карантин в Эстонии. Заробитчан попросили на выход

Вместо того чтобы сесть на карантин, эти люди плюют на безопасность других. Люди, вернувшиеся из стран с более высоким распространением вируса, должны сидеть дома, но им всё равно, - пишет дипломат в Facebook.

По его словам, работодатели тоже пренебрегают правилами безопасности, закрывая глаза на нарушение карантина. Даже от сельскохозяйственной Торговой палаты поступают комментарии в духе: "Это не ваше дело", отмечает Рейнсалу. В этих обстоятельствах, считает министр, власти должны штрафовать нарушителей и депортировать их на родину.

Ранее на украинских заробитчан пожаловались в Польше. По информации польской полиции, число преступлений среди украинских трудовых мигрантов растёт, а жертвами нередко становятся другие украинцы.