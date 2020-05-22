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Украинские евреи жёстко ответили на циничную выходку меджлисовского «режиссёра»

22 мая 2020, 06:55  •  134 • Украина

Создатель воспевающего боевиков «АТО» фильма «Киборги», меджлисовец Ахтем Сейтаблаев пытается использовать тему Холокоста для создания многочисленных русофобских фейков.
Об этом на своей странице в Facebook заявил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
«Директор госпредприятия «Крымский дом», режиссер Ахтем Сейтаблаев заявил в интервью, что он «желает автору высказывания «какая разница» никогда не услышать предложение назвать улицу, на которой живут его родители, именем Адольфа Эйхмана». Мол, в Крыму недавно запустили воздушный шар с портретом Сталина и ему не все равно.

В этом циничном высказывании, режиссер финансируемых из бюджета фильмов, не только намекает на еврейское происхождение президента Зеленского, но и пытается смешать депортацию, оккупацию Крыма и Холокост – сравнение чудовищное и неприемлемое.

Сейтаблаев не первый раз пытается использовать Холокост: например, фейковая история о крымской татарке, якобы, два раза спасшей 88 еврейских детей в Крыму – один раз от Холокоста, другой – от депортации.

По этой истории он снял фильм и объявил её реальным фактом. После разразившегося скандала он заявил, что предоставит доказательства подвига, но ничего до сих пор так и не предъявил. В Яд Вашем тоже ничего не известно о чудесном спасении еврейских детей в Крыму», – написал он.

Однако, подчеркнул Эдуард Долинский, Ахтем Сейтаблаев «забывает» рассказывать о преступлениях нацистов против – как еврейского, так и всех остальных народов Крыма и о том, что на Украине этих нацистов делают героями.

«Если Сейтаблаев в одном интервью говорит о депортации крымских татар, без сомнения, ужасном преступлении, о борьбе своих дедов против нацизма, и одновременно упоминает Холокост, то тогда он должен иметь смелость сказать о судьбе евреев Крыма.

О массовом убийстве 40 тысяч крымских евреев, которое сделали нацисты при активной помощи крымско-татарской полиции. Или о судьбе крымчаков, которые ничем не отличались от крымских татар: ни языком, ни одеждой, или о судьбе маленького поселения горских евреев.

Все евреи, которые не смогли эвакуироваться из Крыма, были уничтожены. Никто, за исключением нескольких случаев, не выжил.

Режиссер взывающий к Адольфу Эйхману, видимо не в курсе, что в Украине, где он живет, именами убийц евреев и поляков названы сотни улиц, что людям, которые активно участвовали в Холокосте установлены сотни памятников? Иначе он, наверное, уже поднял бы свой голос?» – резюмировал общественник.

В свою очередь, пользователь соцсети Владимир Хорунжий выразил мнение, что подобная киевская пропаганда является средством для распила украинского бюджета.

«А не странно, что ДержГивноКино под ПАПой и вятровичами с княжицкими, под руководством Филипка-поджигателя, отпрыска основателя Свободивцив, стало центром агитпропа ахтемов и прочих недо-талантов, для маскировки. А на самом деле – пилорамой миллиардов из бюджета страны!» – прокомментировал он.

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