Украинские эксперты составили список недостатков Checkmate. Русские не смолчали

В публикации Defense Express говорится, что новейший самолёт Checkmate является неудачной копией американского истребителя.

В статье украинского информационно-консалтингового агентства утверждается, что однодвигательный истребитель пятого поколения схож с Lockheed Martin F-35 Lightning II. Причём, по утверждениям "незалежных" оценщиков, является неудачной копией американца.

В материале приведён перечень неудачных решений в конструкции борта. В частности, уточняет Defense Express, у истребителя V-образное оперение, а это лишь усложняет управление самолётом. Кроме того, под кабиной слишком большой воздухозаборник. Это снижает радиолокационную малозаметность, уточняется в публикации.

В целом же, выносит вердикт автор издания, однодвигательный самолёт России "списан у двоечника".

В Рунете на эти ремарки с украинской стороны отреагировали скептически.

"Экспертиза от украинских специалистов - это серьёзно. Ведь мы же помним, как их инженеры безошибочно предсказали провал строительства Крымского моста", "Да уж. У Украины никогда не будет такого самолёта. Их потолок - МУ-2 с длинным зажиганием. Вот они и бесятся", "Эко, как их колбасит. Как чёрта от ладана", "Где ваш самолёт? - хочется спросить", - пишут в комментариях читатели "Лента.ру".

Презентация нового русского лёгкого однодвигательного истребителя Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021. Как отмечал политолог Сергей Михеев, производство данного истребителя очень перспективно для России, передают "Народные новости".