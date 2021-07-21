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Украинские эксперты составили список недостатков Checkmate. Русские не смолчали
21 июля 2021, 18:05 • 126 • В мире
В публикации Defense Express говорится, что новейший самолёт Checkmate является неудачной копией американского истребителя.
В статье украинского информационно-консалтингового агентства утверждается, что однодвигательный истребитель пятого поколения схож с Lockheed Martin F-35 Lightning II. Причём, по утверждениям "незалежных" оценщиков, является неудачной копией американца.
В материале приведён перечень неудачных решений в конструкции борта. В частности, уточняет Defense Express, у истребителя V-образное оперение, а это лишь усложняет управление самолётом. Кроме того, под кабиной слишком большой воздухозаборник. Это снижает радиолокационную малозаметность, уточняется в публикации.
В целом же, выносит вердикт автор издания, однодвигательный самолёт России "списан у двоечника".
В Рунете на эти ремарки с украинской стороны отреагировали скептически.
"Экспертиза от украинских специалистов - это серьёзно. Ведь мы же помним, как их инженеры безошибочно предсказали провал строительства Крымского моста", "Да уж. У Украины никогда не будет такого самолёта. Их потолок - МУ-2 с длинным зажиганием. Вот они и бесятся", "Эко, как их колбасит. Как чёрта от ладана", "Где ваш самолёт? - хочется спросить", - пишут в комментариях читатели "Лента.ру".
Презентация нового русского лёгкого однодвигательного истребителя Checkmate состоялась на авиасалоне МАКС-2021. Как отмечал политолог Сергей Михеев, производство данного истребителя очень перспективно для России, передают "Народные новости".
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