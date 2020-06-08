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Украинские эксперты рассказали, как можно «ударить ракетами» по Сибири

08 июня 2020, 07:00  •  110 • Украина
Киев, 8 июня. Ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H ВВС США способно «нанести удар» по РФ без захода в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» зону воздушного пространства. Об этом сообщила украинская консалтинговая компания Defense Express.
В материале Defense Express отмечается, что дальность пуска установленных на воздушном судне крылатых ракет составляет 980 и более чем 1,2 тыс. км соответственно.
«Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири», — утверждают украинские эксперты.
Они подчеркивают, что речь идет об арктических военных базах РФ и стратегической инфраструктуре Северного морского пути, «обеспечивающего жизнеспособность целых регионов и значительной части экономики России».
«За последние дни это уже второй эпизод демонстрации возможностей стратегической авиации США для Кремля», — пишут в Defense Express.
Ранее Defense Express писало, что Киев якобы использует данные западных космических аппаратов дистанционного зондирования для слежки за действиями РФ на территории Крыма и в приграничных зонах. Согласно данным агентства, ВСУ используют космические средства, чтобы обнаружить в указанных районах группировки войск, а также выявить новые образцы военной техники и инженерные сооружения России.
Автор: Иван Давыдов

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