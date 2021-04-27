Украинские эксперты предлагают создать в ВСУ «неядерные силы сдерживания» (НСС).Предполагается, что в состав НСС будут включены средства, применяющие высокоточные ракеты большой дальности действия, в т.ч. способные преодолевать противоракетную оборону вероятного противника.Украинские эксперты считают, что ВПК страны способен разрабатывать и изготавливать такое вооружение, имея достаточный научный потенциал и необходимые производственные мощности.В качестве примера приводятся уже реализуемые проекты «Нептун», «Ольха» и «Ольха-М». Уже проведены испытания этих систем и начата их закупка для ВСУ.В феврале 2021 г. объявлено о планах подписать контракт на поставку в войска первого опытного дивизиона ОТРК «Сапсан» («Гром-2»), который имеет потенциальную дальность стрельбы на 450-500 км.Однако, по признанию ряда украинских экспертов, в военном бюджете страны выделяется недостаточно средств на ракетные программы, что отдаляет перспективу создания НСС.