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Украинские эксперты предлагают создать в ВСУ «неядерные силы сдерживания»

27 апреля 2021, 14:30  •  13 • Украина

Украинские эксперты предлагают создать в ВСУ «неядерные силы сдерживания» (НСС).

Предполагается, что в состав НСС будут включены средства, применяющие высокоточные ракеты большой дальности действия, в т.ч. способные преодолевать противоракетную оборону вероятного противника.

Украинские эксперты считают, что ВПК страны способен разрабатывать и изготавливать такое вооружение, имея достаточный научный потенциал и необходимые производственные мощности.

В качестве примера приводятся уже реализуемые проекты «Нептун», «Ольха» и «Ольха-М». Уже проведены испытания этих систем и начата их закупка для ВСУ.

В феврале 2021 г. объявлено о планах подписать контракт на поставку в войска первого опытного дивизиона ОТРК «Сапсан» («Гром-2»), который имеет потенциальную дальность стрельбы на 450-500 км.

Однако, по признанию ряда украинских экспертов, в военном бюджете страны выделяется недостаточно средств на ракетные программы, что отдаляет перспективу создания НСС.

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