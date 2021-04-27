|
Украинские эксперты предлагают создать в ВСУ «неядерные силы сдерживания»
27 апреля 2021, 14:30 • 13 • Украина
Украинские эксперты предлагают создать в ВСУ «неядерные силы сдерживания» (НСС).
Предполагается, что в состав НСС будут включены средства, применяющие высокоточные ракеты большой дальности действия, в т.ч. способные преодолевать противоракетную оборону вероятного противника.
Украинские эксперты считают, что ВПК страны способен разрабатывать и изготавливать такое вооружение, имея достаточный научный потенциал и необходимые производственные мощности.
В качестве примера приводятся уже реализуемые проекты «Нептун», «Ольха» и «Ольха-М». Уже проведены испытания этих систем и начата их закупка для ВСУ.
В феврале 2021 г. объявлено о планах подписать контракт на поставку в войска первого опытного дивизиона ОТРК «Сапсан» («Гром-2»), который имеет потенциальную дальность стрельбы на 450-500 км.
Однако, по признанию ряда украинских экспертов, в военном бюджете страны выделяется недостаточно средств на ракетные программы, что отдаляет перспективу создания НСС.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
13
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 апреля 2021, 05:15
|
22 апреля 2021, 19:55
|
24 апреля 2021, 04:00
|
25 апреля 2021, 02:55
|
21 апреля 2021, 01:45
|
26 апреля 2021, 07:20
|
26 апреля 2021, 07:20