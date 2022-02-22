Украинские эксперты о перспективах деэскалации – или войны

В Киеве сделали вид, что ничего особенного не произошло. «Военного положения не будет, разрыва отношений с Россией не будет, - комментирует речь Зеленского одесский издатель Юрий Ткачёв. – Признание ДНР и ЛНР «может считаться» (не «считается» - «может считаться»!) выходом России из минских соглашений. Причин для беспокойства нет! Жалкое зрелище, душераздирающее». Теперь если на Донбасс зайдут российские войска, любой выстрел в их сторону будет началом войны, - указывает политик Евгений Мураев.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

«Я очень надеюсь, мы сможем найти способ, как заставить украинскую власть не допустить широкомасштабной войны, - делится Мураев своими сомнениями. – напомню, что за 8 лет украинские президенты так и не смогли назвать события на Донбассе войной. АТО, ООС – но не война, потому, что война – другой правовой статус. За признанием войны следует разрыв дипотношений и прекращение торговли, это нормы международного права. Но мы полностью зависим от российских поставок. Так что сидим, ждём». Впрочем, националисты сидеть и ждать не настроены, убеждён киевский журналист Вячеслав Чечило. «Зло будут сгонять тут, в Киеве, на тех, кто не может ответить, на соотечественниках, не разделяющих верования националистов. Всегда можно найти массу уважительных причин, почему ты не на фронте, но гнобить «ватников» в тылу – святая обязанность каждого «патриота», даже в такие трудные для страны времена». Ну, а если националисты всё же спровоцируют народные республики и российских военных на ответный удар, пиши, пропало, - считает киевский экономист Дмитрий Джангиров. «Я молю Бога, чтобы никогда нашим «патриотам» не пришлось убедиться в том, какой металлолом нам поставили под видом помощи перед угрозой российского вторжения».

«Зеленский бодр и, кажется, абсолютно спокоен, - заверяет телеведущая Диана Панченко. – Мои птички в офисе президента напели, что паники нет. Напротив – «Вовану попёрло, теперь Байден звонит каждый день!» Многие пишут о том, как дешевеет рубль, но и украинские обменники несущественно отстают в этом плане. В Раде депутаты соревнуются в военной риторики – а ведь это вы, депутаты, сдали национальные интересы Украины, не выполнив минские соглашения». Между тем, в Киеве понимают, что признание народных республик – только начало закручивающегося сюжета. «Тезис Путина, что Украина должна остаться целостной, можно реализовать лишь выходом на её западные границы, - разъясняет киевский юрист и правозащитник Татьяна Монтян. – Об этом в Совбезе ООН говорил и Небензя. Представить себе, что обстрелы теперь прекратятся, я не могу, но мы-то теперь живём в совершенно другой реальности! Значит, снова будут «котлы» и разгромы, и не так, как в 2014-м, а намного жёстче. Арсен Аваков, ты всё ещё в Харькове? К тебе уже гости едут!»