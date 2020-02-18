Украинские двигатели пользуются спросом: Поставки украинских комплектующих в РФ продолжаются • 42 • Аналитика

В Киеве намечается очередное скандально разбирательство на тему сотрудничества предприятий «нэзалэжной» с нашей страной в военно-технической области. В то время как официальные представители компаний, которых местные «патриоты» пытаются уличить в «зраде», открещиваются даже от самой мысли о чем-то подобном, украинские специализированные интернет-ресурсы публикуют конкретные доказательства обратного и подробные списки продукции, в том числе двойного назначения, которая буквально недавно была поставлена из Украины в Россию.



Скандал разгорелся после того, как на украинском «Промышленном портале» 16 февраля было опубликовано сообщение о том, что накануне с аэродрома Таганрогского АНТК имени Г. М. Бериева поднялся в воздух поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для морской авиации ВМФ России. Какое отношение имеет к этому Украина? Самое непосредственное: ведь каждый такой самолет оснащается двумя двигателями Д-436ТП украинского производства. И как раз поставка двух таких турбореактивных двигателей на ТАНТК им. Бериева была зафиксирована в феврале нынешнего месяца.







Согласно информации портала, этой поставкой сотрудничество компании «Мотор-Сич» с Россией далеко не ограничивается. Там утверждают, что, помимо двигателей для Бе-200ЧС, в 2019 году предприятие поставило в Россию другие пользующиеся спросом агрегаты: два авиационных турбовинтовых двигателя Д-136 сер. 1 мощностью 8383 кВт, предназначенных для установки на гражданских вертолетах Ми-26Т; два авиационных турбореактивных двухконтурных двигателя для пассажирских самолетов Ан-148. В январе и феврале нынешнего года дважды поставлялось по два турбореактивных двигателя Д-18Т для Ан-124-100.



Данная публикация вызвала в Киеве переполох. Пресс-служба концерна «Укроборонпром» не замедлила выступить с официальным заявлением, в котором сказано, что в строгом соответствии с постановлением кабмина от 2014 года «торговля со страной-агрессором не ведется». Более того, на предприятии бдительно следят, «чтобы ни одна гайка не попала к врагу»!



Представители ОАО «Мотор-Сич» также с самым честным видом поклялись в том, что никаких сделок с Россией не заключают как минимум с июня 2014 года. Правда, при этом они почему-то все время «сворачивали» на тему поставок в нашу страну двигателей АИ-222 для УБС Як-130, которые с 2015 года отправляются исключительно в Китай. По поводу изделий, упомянутых в перечне «Промышленного портала», на предприятии предпочли благоразумно помалкивать.



В настоящее время на стадии обсуждения и заключения находятся поставки украинских авиационных двигателей в Россию на сумму как минимум два миллиарда рублей. Вполне возможный вариант. Одних только Бе-200ЧС до 2027 года может быть построено до 16 единиц — для размещения на всех флотах ВМФ. Умножаем на два двигателя, каждый из которых стоит примерно по 2,5 миллиона долларов… Неплохая сумма!



Между прочим, при создании этого самолета была мысль отказаться от двигателей из «нэзалэжной» в пользу силовой установки SaM146 французско-российского производства. Однако, этого решили не делать: все равно полноценного импортозамещения в этом случае не получается. В Киеве намечается очередное скандально разбирательство на тему сотрудничества предприятий «нэзалэжной» с нашей страной в военно-технической области. В то время как официальные представители компаний, которых местные «патриоты» пытаются уличить в «зраде», открещиваются даже от самой мысли о чем-то подобном, украинские специализированные интернет-ресурсы публикуют конкретные доказательства обратного и подробные списки продукции, в том числе двойного назначения, которая буквально недавно была поставлена из Украины в Россию.Скандал разгорелся после того, как на украинском «Промышленном портале» 16 февраля было опубликовано сообщение о том, что накануне с аэродрома Таганрогского АНТК имени Г. М. Бериева поднялся в воздух поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для морской авиации ВМФ России. Какое отношение имеет к этому Украина? Самое непосредственное: ведь каждый такой самолет оснащается двумя двигателями Д-436ТП украинского производства. И как раз поставка двух таких турбореактивных двигателей на ТАНТК им. Бериева была зафиксирована в феврале нынешнего месяца.Согласно информации портала, этой поставкой сотрудничество компании «Мотор-Сич» с Россией далеко не ограничивается. Там утверждают, что, помимо двигателей для Бе-200ЧС, в 2019 году предприятие поставило в Россию другие пользующиеся спросом агрегаты: два авиационных турбовинтовых двигателя Д-136 сер. 1 мощностью 8383 кВт, предназначенных для установки на гражданских вертолетах Ми-26Т; два авиационных турбореактивных двухконтурных двигателя для пассажирских самолетов Ан-148. В январе и феврале нынешнего года дважды поставлялось по два турбореактивных двигателя Д-18Т для Ан-124-100.Данная публикация вызвала в Киеве переполох. Пресс-служба концерна «Укроборонпром» не замедлила выступить с официальным заявлением, в котором сказано, что в строгом соответствии с постановлением кабмина от 2014 года «торговля со страной-агрессором не ведется». Более того, на предприятии бдительно следят, «чтобы ни одна гайка не попала к врагу»!Представители ОАО «Мотор-Сич» также с самым честным видом поклялись в том, что никаких сделок с Россией не заключают как минимум с июня 2014 года. Правда, при этом они почему-то все время «сворачивали» на тему поставок в нашу страну двигателей АИ-222 для УБС Як-130, которые с 2015 года отправляются исключительно в Китай. По поводу изделий, упомянутых в перечне «Промышленного портала», на предприятии предпочли благоразумно помалкивать.В настоящее время на стадии обсуждения и заключения находятся поставки украинских авиационных двигателей в Россию на сумму как минимум два миллиарда рублей. Вполне возможный вариант. Одних только Бе-200ЧС до 2027 года может быть построено до 16 единиц — для размещения на всех флотах ВМФ. Умножаем на два двигателя, каждый из которых стоит примерно по 2,5 миллиона долларов… Неплохая сумма!Между прочим, при создании этого самолета была мысль отказаться от двигателей из «нэзалэжной» в пользу силовой установки SaM146 французско-российского производства. Однако, этого решили не делать: все равно полноценного импортозамещения в этом случае не получается. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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